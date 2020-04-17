Yalova Üniversitesinde video laringoskop prototipi üretildi
|17 Nisan 2020 21:10
|Yazdır
Yalova Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla düşük maliyetli video laringoskop üretti.
Yalova Üniversitesinden yapılan açıklamada, Yalova Meslek Yüksekokulunda video laringoskop yapımına başlandığı belirtildi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Bingöl tarafından geliştirilen iki farklı video laringoskop modelinin prototipinin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiği aktarıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Özellikle solunum sıkıntısı durumlarında, solunum yoluna ağız ya da burundan özel bir tüp yerleştirilmesi anlamına gelen entübe işleminin uygulandığı hastalara müdahale sırasında yakın teması önlediği için sağlık çalışanları tarafından kullanılan video laringoskop prototipinin denemeleri Yalova Devlet Hastanesinde gerçekleştirilecek ve talep edilmesi halinde daha fazla üretilecek. Bilgisayar ve cep telefonlarına bağlanarak kullanılabilen video laringoskop, piyasada ortalama 15-20 bin lira gibi bir fiyata satılırken 3D yazıcı ile kamerası dahil ortalama 100 lira gibi bir fiyata üretilecek."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anadolu Üniversitesi online yapacağı AÖF sınavlarına hazır
17 Nisan 2020 14:25
|Kars'ta BİLSEM görevlileri polisler için siperlik üretiyor
17 Nisan 2020 13:05
|MEB, ilk solunum cihazını üretti
16 Nisan 2020 09:17
|Meslek lisesi seri üretime geçti, günlük 3 bin maske üretiliyor
13 Nisan 2020 14:00
|4 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü
11 Nisan 2020 19:06
|MKÜ, koronavirüs aşısı ve ilacı geliştirmek için izin istedi
10 Nisan 2020 16:00
|MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi
10 Nisan 2020 15:18
|Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi
10 Nisan 2020 14:57
|BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler
08 Nisan 2020 18:16
|Bilgisayarı olmayan öğrencilere okulda ki bilgisayarları verdiler
08 Nisan 2020 15:43