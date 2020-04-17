1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yalova Üniversitesinde video laringoskop prototipi üretildi

Yalova Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla düşük maliyetli video laringoskop üretti
 17 Nisan 2020 21:10
Yazdır
Yalova Üniversitesinde video laringoskop prototipi üretildi

Yalova Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla düşük maliyetli video laringoskop üretti.

Yalova Üniversitesinden yapılan açıklamada, Yalova Meslek Yüksekokulunda video laringoskop yapımına başlandığı belirtildi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Bingöl tarafından geliştirilen iki farklı video laringoskop modelinin prototipinin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiği aktarıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özellikle solunum sıkıntısı durumlarında, solunum yoluna ağız ya da burundan özel bir tüp yerleştirilmesi anlamına gelen entübe işleminin uygulandığı hastalara müdahale sırasında yakın teması önlediği için sağlık çalışanları tarafından kullanılan video laringoskop prototipinin denemeleri Yalova Devlet Hastanesinde gerçekleştirilecek ve talep edilmesi halinde daha fazla üretilecek. Bilgisayar ve cep telefonlarına bağlanarak kullanılabilen video laringoskop, piyasada ortalama 15-20 bin lira gibi bir fiyata satılırken 3D yazıcı ile kamerası dahil ortalama 100 lira gibi bir fiyata üretilecek."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Üniversitesi online yapacağı AÖF sınavlarına hazır
17 Nisan 2020 14:25		 Kars'ta BİLSEM görevlileri polisler için siperlik üretiyor
17 Nisan 2020 13:05
MEB, ilk solunum cihazını üretti
16 Nisan 2020 09:17		 Meslek lisesi seri üretime geçti, günlük 3 bin maske üretiliyor
13 Nisan 2020 14:00
4 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü
11 Nisan 2020 19:06		 MKÜ, koronavirüs aşısı ve ilacı geliştirmek için izin istedi
10 Nisan 2020 16:00
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi
10 Nisan 2020 15:18		 Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi
10 Nisan 2020 14:57
BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler
08 Nisan 2020 18:16		 Bilgisayarı olmayan öğrencilere okulda ki bilgisayarları verdiler
08 Nisan 2020 15:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü21:18 - Aydın Valisi ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı21:10 - Yalova Üniversitesinde video laringoskop prototipi üretildi20:55 - Polisi gören maske taktı20:55 - 31 ilde, şehre giriş çıkış yasağı, sona erecek mi?20:52 - Koronavirüsü yenen 7 aylık bebek ve annesi taburcu edildi20:44 - İmmün plazma tedavisi gören hasta: Yeniden doğmuş hissediyorum20:39 - Fransa'da koronavirüsten son 24 saatte 761 kişi öldü20:34 - Sağlık çalışanlarına götürülen yemek kabındaki duygulandıran not20:32 - Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışmamız başladı!..
20:29 - Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi20:15 - Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar sahil ve parklarda gezdi20:05 - Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın hayatını kaybetti20:01 - Bakanlıktan yaşlı bakım merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklama19:56 - Koronalı günlerde yollar onlara kaldı19:49 - Koronavirüsten en fazla ölümün olduğu ülkeler19:46 - MB'nin yıl sonu dolar tahmini yükseldi19:43 - İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap
Dolardan sonra altın da sert düştü
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Sağlık Bakanlığı: 126 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
komutanların efsane sözleri 2
mem.net sözlük cafe 1
şu an çalan şarkı 1
dornaz alfa 1
koç holding'ten millete zırnık yok 1
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 2
ücretsiz izne gönderilenler için devlet desteği 1
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
mercimek 5
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam