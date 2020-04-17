Tokat'ta 12 pozitif vaka çıkan köy karantinaya alındı
Tokat'ın Almus ilçesinde sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaştan 12'sinin testleri korona virüs (Covid-19) çıkması üzerine köy karantinaya alındı
|17 Nisan 2020 22:00
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Tokat'ın Almus ilçesinde sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaştan 12'sinin testleri korona virüs (Covid-19) çıkması üzerine köy karantinaya alındı.
Almus ilçesine bağlı Çaykıyı köyünden şikayet sonucu sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaşta korona virüsü (Covid-19) şüphesi üzerine test yapıldı. Yapılan tetkiklerde 12 kişinin testi Covid-19 pozitif çıktı. Bu sebeple, Almus İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çaykıyı köyü özelinde 18 Nisan tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
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