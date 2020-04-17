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Yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumu ele geçirildi
|17 Nisan 2020 22:29
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin deniz yoluyla yüklü miktarda medikal ürünü yurt dışına çıkararak yüksek fiyattan satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Avcılar'daki Ambarlı Limanı gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.
Gümrük sahasında yapılan aramada, bir konteyner içerisinde bulunan 211 bin 250 tıbbi maske, 5 bin 800 sağlık tulumu ve 3 bin 975 medikal önlüğe el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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