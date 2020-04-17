1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Stockholm'de yaşlıların yoğun bakıma alınması yasaklandı

Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Stockholm'de 60 yaşını geçmiş ağır hastaların yoğun bakıma alınmasının yasaklandığını duyurdu
 17 Nisan 2020 22:39
Yazdır
Stockholm'de yaşlıların yoğun bakıma alınması yasaklandı

Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Stockholm'de 60 yaşını geçmiş ağır hastaların yoğun bakıma alınmasının yasaklandığını duyurdu.

Hasan Doğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama

Stockholm Karolinska Hastanesi çalışma çağındakilere yer açmak için hiç kronik hastalığı olmasa bile 80 yaşını aşmış+1kronik hastalığı(kalp, akciğer...)olan; 70 yaşını geçmiş+2kronik hastalığı olan;60 yaşını geçmiş ağır hastaların yoğun bakım hizmetinden yararlanmasını yasaklamış

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
''Evde kal hareketsiz kalma' kampanyası her geçen gün güçleniyor'
17 Nisan 2020 18:57		 Bakan Koca: Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde pik noktasına varabiliriz
17 Nisan 2020 18:15
Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap
17 Nisan 2020 17:58		 Bakan Koca: 23 Nisan'da sokak kısıtlaması haftaya gündeme gelebilir
17 Nisan 2020 17:52
Sağlık Bakanlığı: 126 kişi hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 17:35		 Bakan Koca'dan milletvekillerine yasa teşekkürü
17 Nisan 2020 17:30
Ercüment Ovalı: Yanlış anlaşıldım, biz ilaç bulmadık
17 Nisan 2020 16:38		 Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü
17 Nisan 2020 16:31
CHP'li Öztrak: Bırakın Meclis çalışmaya devam etsin
17 Nisan 2020 16:28		 Bakan Pekcan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı atılacak yeni adımları açıkladı
17 Nisan 2020 15:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:59 - DSÖ: Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi kararı cesaret verici22:52 - İnşaat aşamasındaki YHT tünelinde büyük göçük22:50 - Sucuğa 'At eti' katan firmalar22:47 - Hakkari'de bir bina karantinaya alındı22:45 - Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin'den Türkçe isim açıklaması22:42 - Koronavirüste son 24 saatte dünyada neler yaşandı?22:39 - Stockholm'de yaşlıların yoğun bakıma alınması yasaklandı22:31 - ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak22:30 - Tarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı22:29 - Yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu
22:25 - Rum'lardan ilaç alan KKTC Cumhurbaşkanına tepki22:22 - Nobel ödüllü Fransız doktor, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti22:17 - Artvin'deki memurlardan Kampanya'ya 1,5 milyon lira destek22:15 - Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti22:11 - Bugün Karantinaya alınan bölgeler22:05 - Hafta sonu nöbetçi eczaneler hizmet verecek22:00 - Tokat'ta 12 pozitif vaka çıkan köy karantinaya alındı21:52 - Zonguldak Valisi Bektaş'tan ilave tedbir açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dolardan sonra altın da sert düştü
Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Sağlık Bakanlığı: 126 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
oğuz aksaç 2
kuaför 1
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 3
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 1
gram altın 3
mem.net sözlük cafe 1
gamze pala 1
marketlerde luppo'nun kalmaması 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam