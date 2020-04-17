Stockholm'de yaşlıların yoğun bakıma alınması yasaklandı
|17 Nisan 2020 22:39
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Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Stockholm'de 60 yaşını geçmiş ağır hastaların yoğun bakıma alınmasının yasaklandığını duyurdu.
Hasan Doğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama
Stockholm Karolinska Hastanesi çalışma çağındakilere yer açmak için hiç kronik hastalığı olmasa bile 80 yaşını aşmış+1kronik hastalığı(kalp, akciğer...)olan; 70 yaşını geçmiş+2kronik hastalığı olan;60 yaşını geçmiş ağır hastaların yoğun bakım hizmetinden yararlanmasını yasaklamış
Stockholm Karolinska Hastanesi çalışma çağındakilere yer açmak için hiç kronik hastalığı olmasa bile 80 yaşını aşmış+1kronik hastalığı(kalp, akciğer...)olan; 70 yaşını geçmiş+2kronik hastalığı olan;60 yaşını geçmiş ağır hastaların yoğun bakım hizmetinden yararlanmasını yasaklamış pic.twitter.com/YAsWsBeMCNHasan Doğan (@hasandogan) April 17, 2020
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