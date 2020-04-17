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Sucuğa 'At eti' katan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıdada hile yapan 45 firmadan ikisi sucuğa at eti karıştırdı.
 17 Nisan 2020 22:50
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Sucuğa 'At eti' katan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan 45 firmayı açıkladı.

Açıklanan isimlere bakıldığı zaman iki firmanın Sucuğa at eti karıştırdığı görülüyor.

İşte Sucuğa at eti katan o firmalar

Tarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı
Memurlar.Net
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