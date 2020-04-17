Sucuğa 'At eti' katan firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıdada hile yapan 45 firmadan ikisi sucuğa at eti karıştırdı.
|17 Nisan 2020 22:50
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan 45 firmayı açıkladı.
Açıklanan isimlere bakıldığı zaman iki firmanın Sucuğa at eti karıştırdığı görülüyor.
İşte Sucuğa at eti katan o firmalarTarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak
17 Nisan 2020 22:31
|Tarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı
17 Nisan 2020 22:30
|31 ilde, şehre giriş çıkış yasağı, sona erecek mi?
17 Nisan 2020 20:55
|346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi
17 Nisan 2020 18:05
|Şanlıurfa Valiliğinden '14 gün sokağa çıkma yasağı' iddiasına yalanlama
17 Nisan 2020 17:58
|Karantina altına alınan köye girmeye çalışınca yakayı ele verdi
17 Nisan 2020 17:27
|Bakan Akar, terhis ve celp kararını değerlendirdi
17 Nisan 2020 17:17
|Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi uzatıldı
17 Nisan 2020 16:57
|Merkez Bankası'ndan ilave koronavirüs önlemleri
17 Nisan 2020 16:46
|Vali Yerlikaya: 500 bin maske evlere teslim edildi
17 Nisan 2020 15:41