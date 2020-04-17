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DSÖ: Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi kararı cesaret verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararının "cesaret verici" olduğunu belirtti.
 17 Nisan 2020 22:59
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DSÖ: Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi kararı cesaret verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararının "cesaret verici" olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi. Ülke ismi vermeden Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarlarının yeniden açılmaya başlanacağı yönündeki haberlere değinen Ghebreyesus, bu tür pazarların kapalı tutulması gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Hayvan pazarları, tüm dünyada milyonlarca insan için önemli bir ucuz gıda ve geçim kaynağıdır." diyerek bununla birlikte hükümetlerin "vahşi hayvan satışı ve ticareti" yasağına titizlikle uymaları gerektiğinin altını çizdi.

Genel Direktör Ghebreyesus, yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydetti.

- "Afrika'da vaka artışlarından endişe duyuyoruz"

Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle getirilen sosyal kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi kararının "cesaret verici" olduğunu belirten Ghebreyesus, şöyle devam etti:

"Daha önce kısıtlamaların kademeli bir süreç sonucunda gevşetilmesi gerektiğini söylemiştik. Ülkeler, bizim dile getirdiğimiz kriterleri dikkate almalılar. Dün, yeni bir kılavuz yayımladık. Ülkeleri bu kılavuzu okumaya ve uygulamaya teşvik ediyoruz."

Ghebreyesus, bazı ülkelerde salgının durdurulmasına ilişkin "iyi işaretler" görmelerine rağmen Afrika'da ise yeni vaka sayılarının artışından endişe duyduklarını söyledi.

Kıtada, geçen hafta Kovid-19 vaka sayının yüzde 51 arttığını aktaran Ghebreyesus, ölü sayısının da yüzde 60 arttığını kaydetti.

Ghebreyesus, Afrika'da test kiti sorununun yaşandığına dikkati çekerek gerçek vaka sayılarının bildirilenin çok üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.

- Çin'de ölü sayısının revize edilmesi

DSÖ Genel Direktörü, Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresinin, virüse ilişkin ölü sayısını bugün revize etmesiyle ilgili bir soru üzerine sözü yardımcılarına verdi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Vuhan'da sağlık sisteminin üzerine çok büyük yük bindiği için Kovid-19 kaynaklı ölümlerin geç tespit edilmiş olabileceğini ileri sürdü. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise ölü sayılarının zamanında bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vuhan kenti idaresi, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha ekleyerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin genelindeki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i bulmuştu.
Anadolu Ajansı
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