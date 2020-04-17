1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmaris'te marketlere sosyal mesafe denetimi

Marmaris'te, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala kurumsal market , süpermarketler ve mahalle bakkallarını denetlediler. "Sosyal mesafe ve maske" kuralına uyulması için vatandaşlara ve çalışanlara uyarılar yapıldı.
 17 Nisan 2020 23:57
Yazdır
Marmaris'te marketlere sosyal mesafe denetimi

Marmaris'te, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala kurumsal market , süpermarketler ve mahalle bakkallarını denetlediler. "Sosyal mesafe ve maske" kuralına uyulması için vatandaşlara ve çalışanlara uyarılar yapıldı.

İçişleri Bakanlığının korona virüsü (Kovid-19) salgınını önleme tedbirlerine istinaden alınan saat 00.00'da başlayarak 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurumsal şirketlerin süpermarketleri önlerinde ve içlerinde denetim yaptı. Trafik, asayiş, terör, toplum destek ve kaçakçılık birimlerindeki polisler, saat 18.00'de eş zamanlı olarak 68 tane süpermarket önüne geldi. Dışarıda bulunan kişilerin maske ve eldiven takıp takmadığı kontrol edildi. Süpermarket içine giren polisler, mağaza yetkililerine sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde anons yaptırdı.

Süpermarketler içinde dolaşan polisler, vatandaşlara "sosyal mesafe" kurallarını ve sokağa çıkma yasağını uymaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Süpermarket içinde "sosyal mesafe" kuralına uymayanlar uyarıldı. Mağaza yetkililerine kapasite dışında müşteri almamaları istendi.

Bir süpermarkette alışveriş yapan Ayşegül Hanım "Bizim sağlığımız için yapılan denetimleri güzel buluyorum" dedi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, " Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Sokağa çıkma kısıtlamasına istinaden gün için de ve mesai saatinin bitmesiyle süpermarketlerde yoğunluk olacağı için saat 18.00-20.30 arası denetimlerimizi devam ettirdik. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilendirdik" dediler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
18 Nisan 2020 00:26		 Emniyet Genel Müdürlüğünden yurt genelinde trafik uygulaması
17 Nisan 2020 23:47
Sucuğa 'At eti' katan firmalar
17 Nisan 2020 22:50		 ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak
17 Nisan 2020 22:31
Tarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı
17 Nisan 2020 22:30		 31 ilde, şehre giriş çıkış yasağı, sona erecek mi?
17 Nisan 2020 20:55
346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi
17 Nisan 2020 18:05		 Şanlıurfa Valiliğinden '14 gün sokağa çıkma yasağı' iddiasına yalanlama
17 Nisan 2020 17:58
Karantina altına alınan köye girmeye çalışınca yakayı ele verdi
17 Nisan 2020 17:27		 Bakan Akar, terhis ve celp kararını değerlendirdi
17 Nisan 2020 17:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:26 - 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı00:10 - Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı00:09 - Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış00:05 - 18 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:57 - Marmaris'te marketlere sosyal mesafe denetimi23:47 - Emniyet Genel Müdürlüğünden yurt genelinde trafik uygulaması23:35 - Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek23:25 - DSÖ'ye yapılan bağışlar 150 milyon Dolara ulaştı22:59 - DSÖ: Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi kararı cesaret verici22:52 - İnşaat aşamasındaki YHT tünelinde büyük göçük
22:50 - Sucuğa 'At eti' katan firmalar22:47 - Hakkari'de bir bina karantinaya alındı22:45 - Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin'den Türkçe isim açıklaması22:42 - Koronavirüste son 24 saatte dünyada neler yaşandı?22:39 - Stockholm'de yaşlıların yoğun bakıma alınması yasaklandı22:31 - ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak22:30 - Tarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı22:29 - Yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
18 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretsiz izne gönderilenler için devlet desteği 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
sabır 4
corona virüs vaka sayısı 2
soğuk su 2
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 2
luppo 3
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam