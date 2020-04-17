Marmaris'te marketlere sosyal mesafe denetimi
|17 Nisan 2020 23:57
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Marmaris'te, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala kurumsal market , süpermarketler ve mahalle bakkallarını denetlediler. "Sosyal mesafe ve maske" kuralına uyulması için vatandaşlara ve çalışanlara uyarılar yapıldı.
İçişleri Bakanlığının korona virüsü (Kovid-19) salgınını önleme tedbirlerine istinaden alınan saat 00.00'da başlayarak 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurumsal şirketlerin süpermarketleri önlerinde ve içlerinde denetim yaptı. Trafik, asayiş, terör, toplum destek ve kaçakçılık birimlerindeki polisler, saat 18.00'de eş zamanlı olarak 68 tane süpermarket önüne geldi. Dışarıda bulunan kişilerin maske ve eldiven takıp takmadığı kontrol edildi. Süpermarket içine giren polisler, mağaza yetkililerine sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde anons yaptırdı.
Süpermarketler içinde dolaşan polisler, vatandaşlara "sosyal mesafe" kurallarını ve sokağa çıkma yasağını uymaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Süpermarket içinde "sosyal mesafe" kuralına uymayanlar uyarıldı. Mağaza yetkililerine kapasite dışında müşteri almamaları istendi.
Bir süpermarkette alışveriş yapan Ayşegül Hanım "Bizim sağlığımız için yapılan denetimleri güzel buluyorum" dedi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, " Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Sokağa çıkma kısıtlamasına istinaden gün için de ve mesai saatinin bitmesiyle süpermarketlerde yoğunluk olacağı için saat 18.00-20.30 arası denetimlerimizi devam ettirdik. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilendirdik" dediler.
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