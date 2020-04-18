Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış

Prof. Ercüment Ovalı, bir süredir sosyal medyada yayınladığı mesajlarla gündem oluyor. Prof. Ovalı son olarak, Çarşamba günü saat 23:50'de yayımladığı mesajında "Kahramanlarıma teşekkür ederim" diyerek, Dornaz alfa adlı etken maddenin hastaların tedavisinde klinik testlere alınması gerektiğini belirtmişti. 700 bine yaklaşan takipçisi ise bu mesajı çok büyük bir çalışma olarak algılamıştı.

Ancak, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre, açıklanan etken madde uluslararası bir firmanın ilacıydı ve Ovalı "bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak" açıklama yapıyordu. Bu açıklamalar sonrasında Ovalı'nın şov peşinde olduğu yorumları yapılmaya başladı.

Diğer taraftan, Prof. Ovalı'nın KTÜ'de öğretim üyesiyken, sahte kök hücre aşısının denediği 28 kişinin 26'sının ölmesi nedeniyle yargılandığı ortaya çıktı. İlgili haber için tıklayın.