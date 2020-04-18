Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayın hazırladığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri ile bölgede görevli askerlerin ihtiyaçlarını taşıyan TSK'ye ait uçak, başkent Mogadişu'ya indi.
|18 Nisan 2020 00:10
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayın hazırladığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri ile bölgede görevli askerlerin ihtiyaçlarını taşıyan TSK'ye ait uçak, başkent Mogadişu'ya indi.
Uçakta görevli personeli, Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|18 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Nisan 2020 00:05
|Stockholm'de yaşlıların yoğun bakıma alınması yasaklandı
17 Nisan 2020 22:39
|''Evde kal hareketsiz kalma' kampanyası her geçen gün güçleniyor'
17 Nisan 2020 18:57
|Bakan Koca: Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde pik noktasına varabiliriz
17 Nisan 2020 18:15
|Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap
17 Nisan 2020 17:58
|Bakan Koca: 23 Nisan'da sokak kısıtlaması haftaya gündeme gelebilir
17 Nisan 2020 17:52
|Sağlık Bakanlığı: 126 kişi hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 17:35
|Bakan Koca'dan milletvekillerine yasa teşekkürü
17 Nisan 2020 17:30
|Ercüment Ovalı: Yanlış anlaşıldım, biz ilaç bulmadık
17 Nisan 2020 16:38
|Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü
17 Nisan 2020 16:31