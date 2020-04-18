Sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor



Tüm dünyaya gerek ekonomide gerekse sağlıkta attığı başarılı adımlarla güzel bir örnek olan Türkiye, bugünlerde yurt dışında en çok özenilen ülke oldu. Attığı isabetli adımlarla ülke ekonomisini canlı tutmayı başaran devletin üst kademesi, böylece dünyanın birçok yerinde 7'den 70'e yabancının dikkatini çekti. Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers gibi dünyanın önde gelen yatırım guruları Türkiye'nin 100 yılda bir eşine rastlanan pandemi döneminde süreci çok iyi yönettiğini dile getirerek ülkeye yatırım yapacağını açıkladı. Benzer bir söylem sağlık alanında da dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlar, Türkiye'yi örnek ülke olarak gösterdi. Özellikle gelişmiş ülkelerde sağlık sistemindeki aksaklıklar, sağlık hizmetlerine erişimdeki sıkıntılar, yoğun bakım ünitelerinin yetersizliği ve bazı ülkelerin vatandaşlarını deyim yerindeyse 'çaresizliğe' terk etmeleri; ciddi bir güven erozyonuna yol açtı ve Türkiye'nin yıldızı parladı.



TELEFON TRAFİĞİ ARTTI



Ekonomiye ve gündeme dair farklı konularda görüşlerine başvurduğumuz Türk iş insanları da Türkiye'nin son dönemde yıldızının yeniden parladığını dile getiriyor. Türk pasaportunun değerlendiğini belirten iş insanları, "İşimiz gereği dünyanın birçok yerinde temasta olduğumuz insanlarla sık sık telekonferans yapıyoruz. Dünyanın birçok yerinden yabancı arkadaşlarımız vatandaşlık şartlarını sorguluyor. Ama en çok da İtalya, İspanya, Londra, Dubai ve Amerika'dan arkadaşlar kararlılıkla Türk pasaportu alacaklarını dile getiriyor" bilgisini verdi.

ÖNCELİKLİ TERCİH EV

Türk vatandaşı olmak için birden çok seçenek var. Bunlardan biri en az 500 bin dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek. Bir diğer şart en az 50 kişilik istihdam oluşturmak. 250 bin dolar tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan da Türk pasaportu alabiliyor. Yatırım yapmak istemeyenler için de iki seçenek var. Bunlardan ilki en az 1 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırmak. Bir diğeri de en az 250 bin dolar tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak olarak özetleniyor. İş insanları görüştükleri yabancıların öncelikli tercihinin ev almak olduğunu söylüyor. Yabancı ortaklı işlerin de önümüzdeki süreçte artacağına dikkat çekiliyor.



YAŞLI AVRUPALI DA İSTİYOR

Beta Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altunkara da talebi canlı olarak yaşayanlardan. Altunkara, birikimi ve parası olan yaşlı Avrupalının yatırım yaparak Türkiye'den vatandaşlık almak istediğini söyledi. Altunkara, "Virüs salgının yaşandığı şu dönemde ülkemize ilgi daha da arttı. Avrupa ülkelerinin yaşlılarına göstermiş olduğu ilgisizlik, birikimi ve parası olan yaşlı Avrupalıyı ülkemize yönlendirdi. Bir kaç gün önce küçük bir Alman grup ile yatırım karşılığı Türk vatandaşlığı alınması hususunda telekonferans sistemi ile toplantı yaptık. Parlayan bir yıldız olan cennet vatanımızın bütün insanlığa nasıl sığınak olduğuna şahit olmak güzel" dedi.

MÜTEAHHİTLER HAZIRLIK YAPIYOR

Son bir buçuk yılda yaklaşık 8 bin yabancıya ev aldığı için vatandaşlık hakkı verildi. Artan yabancı talebi müteahhitlere de ulaştı. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, sağlık alanındaki örnek uygulamaların Türkiye üzerindeki 'güvenli liman' algısını pekiştirdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin korona sonrası dönemde en hızlı toparlanacak ülkelerin başında geldiğini ifade eden Yılmaz, bu dönemde hız kesen bazı sektörlerin pandeminin sona ermesiyle birlikte çok hızlı bir büyüme sürecine gireceğini söyledi. Bu sektörlerin başında gayrimenkulün geldiğini anlatan Ziya Yılmaz, "Sağlık sektörünün bu süreçte gösterdiği başarı yabancıya konut satışlarında doping etkisi yapacak. Yıl başında açıkladığımız projelere ara vermeden devam ediyoruz. Gelecek 4-5 yılda 13 milyar TL'lik yatırıma imza atacak; Türkiye'yi özgün projelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.