1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yine aynı manzara, yasak öncesi heryer kalabalıklaştı

Yasak uyarısı günler öncesinden yapıldı ancak pazara son gün çıkan vatandaş, alışveriş esnasında yine bildiğini okudu
 18 Nisan 2020 07:05
Yazdır
Yine aynı manzara, yasak öncesi heryer kalabalıklaştı

Eldiven ve maske takmadan Eminönü'ne akın ettiler

Yasak uyarısı günler öncesinden yapıldı ancak pazara son gün çıkan vatandaş, alışveriş esnasında yine bildiğini okudu.

Koviid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde çarşı pazar yine hareketliydi. Pazartesi günü duyurulan yasağa rağmen vatandaşlar hafta sonu alışverişini cuma gününe bıraktı. Eminönü ve semt pazarlarında yoğunluk yaşandı, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıldı. Toplu taşıma araçlarında sefer sayılarının azalması üzerine vatandaş yoğunluğu arttı, koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkartıldı.

YİNE AYNI MANZARA

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların hafta sonu sokağa çıkmasının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Sosyal mesafeyi en aza indirmek adına 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan yasak kapsamında market, fırın ve bakkallarda oluşabilecek izdiham düşünülerek yasak pazartesi günü duyuruldu. Kısa süreli sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen vatandaşlar alışverişini son güne bıraktı. İstanbul'un en işlek noktaları arasında yer alan Eminönü'nde ciddi yoğunluk gözlendi.


NE ELDİVEN NE MASKE

Tüm tedbir ve uyarılara rağmen vatandaşlar alışveriş yapmak için Eminönü-Sirkeci'nin dar sokaklarına akın etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlar dükkanların önüne yığıldı. Yasağın pazartesi günü duyurulduğunu belirten Eminönü esnafı, salı, çarşamba ve perşembe gününe göre yoğunluğun çok daha fazla olduğunu belirtti. Vatandaşların bir kısmının tüm uyarılara rağmen hiçbir önleme başvurmadığı gözlenirken, uzmanların 'koruyucu özelliği yok' dediği siyah maskeleri takanların sokaklardaki fazlalığı da şaşkınlığa neden oldu. Alışveriştekilerin bazısı ise ne eldiven ne de maske, hiçbir şey takmadan kalabalığın arasına girerek salgına davetiye çıkardı.

Çarşı pazar curcuna

Koronavirüs önlemleri semt pazarlarını da etkilemedi. Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Zabıta ekipleri ve güvenlik güçlerinin tüm ikazlarına rağmen birçok kişi maske ve eldivensiz olarak semt pazarlarına geldi. İlçe belediye ekiplerinin dağıttığı maskeler ise bilinçsiz şekilde takıldı. Vatandaş tezgahtaki sebze ve meyveleri yine 'seçerek' almayı sürdürdü. Oluşan yoğunluğun üzerine polis ekipleri pazar yerlerine giderek denetim yaptı. Ekipler hem pazarcıları hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Pazarcıları maske ve eldiven kullanma konusunda uyaran güvenlik güçleri, sebze-meyvelerin dokunulmadan satın alınmasını istedi. Uyarıya rağmen kurallara uymadığı gözlenen bazıları hakkında ise polis işlem yaptı.

İETT otobüslerinde yine yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19'un yayılma hızında toplu taşıma araçları büyük önem taşıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye rağmen yolcular 'balık istifi' halinde metrobüs araçlarını kullanıyor. Metrobüs ve İETT sefer sayılarının azalmasının ardından özellikle sabah saatlerinde yoğunluğun en yüksek seviyeye çıktığı, özellikle metrobüs içerisinde adım atacak yerin kalmadığı görülüyor. Son olarak perşembe günü meydana gelen metrobüs kazası sonrası metrobüs ulaşımı durma noktasına gelmiş ve binlerce vatandaş, sefer sayıları ciddi oranda azalan İETT araçlarına akın etmişti. İzdiham sonrası çok sayıda kişi toplu taşıma aracına binememiş ve otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturmuştu.


Eskişehir'de yasağa saatler kala sokaklar doldu

Eskişehir'de ikinci kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala sokaklar dolarken, polis ekiplerince kent genelinde denetimler arttırıldı. 600 koronavirüs vakası bulunan kentte demir bariyerlerle kontrol altındaki sokaklara girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Yeni Asya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantina hem anne hem öğretmen yaptı
18 Nisan 2020 08:12		 Vatan bekçileri salgın dinlemiyor
18 Nisan 2020 08:00
Yoğun bakımda büyük düşüş
18 Nisan 2020 07:46		 Virüs kapsamında hastanelerin acilleri yarı yarıya boşaldı
18 Nisan 2020 07:26
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
18 Nisan 2020 07:20		 Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
18 Nisan 2020 06:30
Korona ilmihali: Sosyal mesafe ihlali kul hakkıdır
18 Nisan 2020 06:10		 Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
18 Nisan 2020 00:09
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
17 Nisan 2020 23:35		 Uzaydan görüntülendi... Koronavirüsün Türkiye'ye etkisi
17 Nisan 2020 19:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:17 - Ekonomi torbası'na 3 partiden şerh08:15 - Tuzla tersanelerinde 53 işçi pozitif çıktı08:12 - Karantina hem anne hem öğretmen yaptı08:00 - Vatan bekçileri salgın dinlemiyor07:46 - Yoğun bakımda büyük düşüş07:41 - AK Parti'li hukukçular: Tosuncuk'a indirim yok07:26 - Virüs kapsamında hastanelerin acilleri yarı yarıya boşaldı07:20 - Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik07:05 - Yine aynı manzara, yasak öncesi heryer kalabalıklaştı06:50 - 250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi
06:41 - Sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor06:30 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Korona ilmihali: Sosyal mesafe ihlali kul hakkıdır04:57 - 167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi04:21 - Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik00:26 - 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı00:10 - Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı00:09 - Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı
167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi
18 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
Sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor
Yine aynı manzara, yasak öncesi heryer kalabalıklaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğuk su 2
gram altın 3
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
mem.net sözlük cafe 2
kuaför 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 1
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
nostalji kuşağı 1
fatmanur altun 1
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam