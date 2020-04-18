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Virüs kapsamında hastanelerin acilleri yarı yarıya boşaldı

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelerin acil servislerindeki yoğunlukta düşüş yaşandığını belirtti.
 18 Nisan 2020 07:26
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Virüs kapsamında hastanelerin acilleri yarı yarıya boşaldı


Oğuztürk, şunları anlattı: "2019 yılında, 82 milyon nüfusa sahip ülkemizde yaklaşık 130 milyon kişi acil servislere başvurdu. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 yılındaki bu başvuru sayısı da ülke nüfusuna göre acil servise başvuru anlamında dünya ortalamasının çok çok üstündeydi."

VATANDAŞLARIMIZ DESTE VERİYOR

"Koronavirüs salgınını yaşadığımız şu günlerde koronavirüsden korunma kurallarına riayet eden vatandaşlarımız acil olmayan problemleri ve kontrollerini sağlık sıkıntısı oluşturmayacak şekilde öteleyerek biz sağlık çalışanlarına ciddi anlamda destek vermektedirler. Böylece bu günlerde acillerde hasta sayılarımız yaklaşık yüzde 50 azaldı."

"Sadece acil servisler değil diğer polikliniklerde de ciddi anlamda azalma söz konusu. Bu duruma müspet katkı sağlama adına hastalarımızın sağlık hizmeti alabilmek için en kolay ve 7/24 saat ulaşabildikleri yer anlamında ilk akla gelebilecek yer olan acil servisleri, bu manada hiçbir sorunu olmayan kişilerin sadece test yaptırmak için meşgul etmemesi önem arz etmektedir."

AVRUPA VE ABD'DEN DAHA İYİYİZ

"Netice itibarı ile artılarımızdan olan filyasyon uygulaması, tedavi olarak gerek ilaç üretimi ve erken evrede ilaç başlanması gerek plazmaferez uygulamasıyla, korkmadan şevkle, özveri ile görev yapan profesyonel sağlık çalışanlarımızla, kurallara uyma özverisi gösteren vatandaşlarımızla biz Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan çok daha başarılı bir mücadele vermekteyiz."

Fazlı Şahin
Yeni Şafak
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