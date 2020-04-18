1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı

Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
 18 Nisan 2020 06:30
Yazdır
Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantina hem anne hem öğretmen yaptı
18 Nisan 2020 08:12		 Vatan bekçileri salgın dinlemiyor
18 Nisan 2020 08:00
Yoğun bakımda büyük düşüş
18 Nisan 2020 07:46		 Virüs kapsamında hastanelerin acilleri yarı yarıya boşaldı
18 Nisan 2020 07:26
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
18 Nisan 2020 07:20		 Yine aynı manzara, yasak öncesi heryer kalabalıklaştı
18 Nisan 2020 07:05
Korona ilmihali: Sosyal mesafe ihlali kul hakkıdır
18 Nisan 2020 06:10		 Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
18 Nisan 2020 00:09
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
17 Nisan 2020 23:35		 Uzaydan görüntülendi... Koronavirüsün Türkiye'ye etkisi
17 Nisan 2020 19:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:17 - Ekonomi torbası'na 3 partiden şerh08:15 - Tuzla tersanelerinde 53 işçi pozitif çıktı08:12 - Karantina hem anne hem öğretmen yaptı08:00 - Vatan bekçileri salgın dinlemiyor07:46 - Yoğun bakımda büyük düşüş07:41 - AK Parti'li hukukçular: Tosuncuk'a indirim yok07:26 - Virüs kapsamında hastanelerin acilleri yarı yarıya boşaldı07:20 - Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik07:05 - Yine aynı manzara, yasak öncesi heryer kalabalıklaştı06:50 - 250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi
06:41 - Sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor06:30 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Korona ilmihali: Sosyal mesafe ihlali kul hakkıdır04:57 - 167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi04:21 - Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik00:26 - 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı00:10 - Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı00:09 - Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı
167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi
18 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
Sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor
Yine aynı manzara, yasak öncesi heryer kalabalıklaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
sözlükte tek başına olmak 1
sabır 4
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 3
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
oğuz aksaç 2
Üçlü silahşörler 1
yeşil zeytin 2
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
koç holding'ten millete zırnık yok 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam