Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
|18 Nisan 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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