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250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi

FETÖ davalarında yargılanan 250'den fazla sanığın tahliye oyunu mahkemelerden döndü
 18 Nisan 2020 06:50
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250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi

FETÖ ve darbe davalarında yargılanan sanıklar, koronavirüsü (Covid-19) bahane ederek mahkemelerden tahliye talebinde bulunuyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artırılırken mahkemelerde ara verilen FETÖ ve darbe davaları yeniden başlamıştı. Bu kapsamda, mahkeme heyeti tarafından belirlenen duruşma günlerinde, sanıklar davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılabiliyor. Koronavirüsü bahane eden tutuklu örgüt mensupları, mahkemelerden tahliye talebi istemek için sıraya girdi. Güvenlik kaynakları, FETÖ mensuplarının bu taleplerini örgütten gelen bir talimat olarak değerlendiriyor. Edinilen bilgilere göre FETÖ davalarında yargılanan 250'den fazla sanık, mahkemelere avukatları aracılığıyla "Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgını sebebiyle almış olduğu kararlar gözetilerek bu kişinin toplum sağlığına katkıda bulunabileceği de dikkate alınmış olup hak kaybına sebebiyet vermemek için serbest bırakılmasını talep ediyoruz" şeklinde dilekçe vererek, tahliyesini istedi. Bazı sanıkların taleplerinin mahkemeler tarafından reddedildiği öğrenildi. Taleplerinin reddedilmesinde "Covid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirlerin yeterli olması, delil karartma ve kaçma ihtimalinin bulunması" gerekçe gösterildi.
Yeni Şafak
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