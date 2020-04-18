250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi
|18 Nisan 2020 06:50
|Yazdır
FETÖ ve darbe davalarında yargılanan sanıklar, koronavirüsü (Covid-19) bahane ederek mahkemelerden tahliye talebinde bulunuyor.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artırılırken mahkemelerde ara verilen FETÖ ve darbe davaları yeniden başlamıştı. Bu kapsamda, mahkeme heyeti tarafından belirlenen duruşma günlerinde, sanıklar davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılabiliyor. Koronavirüsü bahane eden tutuklu örgüt mensupları, mahkemelerden tahliye talebi istemek için sıraya girdi. Güvenlik kaynakları, FETÖ mensuplarının bu taleplerini örgütten gelen bir talimat olarak değerlendiriyor. Edinilen bilgilere göre FETÖ davalarında yargılanan 250'den fazla sanık, mahkemelere avukatları aracılığıyla "Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgını sebebiyle almış olduğu kararlar gözetilerek bu kişinin toplum sağlığına katkıda bulunabileceği de dikkate alınmış olup hak kaybına sebebiyet vermemek için serbest bırakılmasını talep ediyoruz" şeklinde dilekçe vererek, tahliyesini istedi. Bazı sanıkların taleplerinin mahkemeler tarafından reddedildiği öğrenildi. Taleplerinin reddedilmesinde "Covid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirlerin yeterli olması, delil karartma ve kaçma ihtimalinin bulunması" gerekçe gösterildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi
18 Nisan 2020 04:57
|31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
18 Nisan 2020 00:26
|Marmaris'te marketlere sosyal mesafe denetimi
17 Nisan 2020 23:57
|Emniyet Genel Müdürlüğünden yurt genelinde trafik uygulaması
17 Nisan 2020 23:47
|Sucuğa 'At eti' katan firmalar
17 Nisan 2020 22:50
|ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak
17 Nisan 2020 22:31
|Tarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı
17 Nisan 2020 22:30
|31 ilde, şehre giriş çıkış yasağı, sona erecek mi?
17 Nisan 2020 20:55
|346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi
17 Nisan 2020 18:05
|Şanlıurfa Valiliğinden '14 gün sokağa çıkma yasağı' iddiasına yalanlama
17 Nisan 2020 17:58