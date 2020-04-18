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Ekonomi torbası'na 3 partiden şerh

CHP, İYİ Parti ve HDP; TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan kanun teklifine yönelik itirazlarını, muhalefet şerhi koydu. CHP, hükümetin bu paketle salgını bir fırsata çevirme çabasına girdiğini savundu.
 18 Nisan 2020 08:17
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Ekonomi torbası'na 3 partiden şerh

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP'nin şerhinde, teklifin hazırlanması sırasında; meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin taleplerinin dikkate alınmadığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: "Hükümet işverene yıllardır kurduğu hayallerin karşılığını verirken, işçilerin en temel haklarını bile ortadan kaldırmaktadır. Hükümet salgını bir fırsata çevirme çabasına girmiştir. İşçiyi rızası dışında ücretsiz izne çıkarılmayla karşı karşıya bırakan, açlığa mahkum eden, kısa çalışma ödeneğinin bile çok altında bir ücretle yaşamaya mecbur bırakan düzenleme, bir de işçinin en temel hakkı olan grev hakkını ortadan kaldırmaktadır. Yasa teklifi işten çıkarmanın adını değiştirmektedir."

Radikal tedbirler

İYİ Parti'nin muhalefet şerhinde ise, "Radikal tedbirler zorunludur fakat ilan edilen destekler radikal tedbirleri içermekten bir hayli uzaktır. Bu bakış açısı ortaya konulmadan krizi en az hasarla atlatmak mümkün değildir" denildi.

HDP'nin şerh yazısında ise, "Bu paket salgına karşı güvence vermemekte, suya yazı yazılmaktadır. İktidar kriz fırsatçılığına duyduğu kör inançla hem ekonomiyi daha büyük bir krizin içerisine sokmakta hem de halk sağlığını büyük tehlikeye atmaktadır" denildi.
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