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Çorum'da bir garip olay! Kalabalığı görenler polise haber verdi

Çorum'da gece geç saatlerde 20 yabancı uyruklu şahıs çevre yoluna terk edildi. Kalabalığı görenler hemen polise haber verdi
 18 Nisan 2020 08:32
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Çorum'da bir garip olay! Kalabalığı görenler polise haber verdi


Akıllara durgunluk veren olay hareketli anların yaşanmasına neden oldu. İddialara göre, gece geç saatlerde plakası belirlenemeyen bir araç Somalili olduğu öğrenilen 20 şahsı çevreyolu üzerinde bulunan Buharaevler kavşağına bırakıp gitti. Yol kenarında kalabalık bir grup olduğunu gören vatandaşlar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri giderek şahısları inceledi.

Üzerlerinden seyahat izin belgesi çıktı

Gazetecilerin nereden geldikleri yönündeki sorulara Malatya diyen şahısların Bayburt Valiliği ve İl Göç İdaresi kaşeli üzerinde "Bu izin belgesi hakkında sınır dışı etme kararı alınan ancak 6458 sayılı Kanunu'nun 57. Maddesi 4. Fıkrasına istinaden idari gözetimi sonlandırılan açık kimliği yazılı şahısların Çorum iline gitmesi izin verilmiştir" yazılı kağıt çıktı. Çorum'da ikamet etmeyen şahısların izin kağıtlarına neden Çorum yazıldığı ise kafaları karıştırdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşımlara kısıtlama getirilirken 20 yabancı uyruklu şahısın hiçbir tedbir ve önlem alınmadan toplu halde başka bir şehre sevkine izin verilerek terk edilmesi kafaları karıştırdı. Şahıslarda maske dışında herhangi bir koruyucu tedbir bulunmaması da dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
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