MKE'nin ürettiği 'Sahra' nefes verecek

Makina ve Kimya Endüstrisi, tamamen yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı Sahra'yı üretti. Milli Savunma Bakanı Akar, cihazı inceledi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. Akar, Sahra'nın ilk prototipinin üretildiği MKEK'de incelemelerde bulundu ve genel müdür Yasin Akdere'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadelede maske, tulum, dezenfektan üretimini planlanandan daha fazla yapmaya başladığını ifade eden Akar, solunum cihazıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan 'Sahra' mekanik solunum cihazını üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip. Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili birimler ve diğer birimler tarafından bunların onaylanma süreci var. 'Sahra' dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildi. Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek."

YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ

Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurtiçinde kalması da sağlandı. Sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler ve yoğun bakımların yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.