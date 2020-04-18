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EPDK tarafından YEKDEM maliyeti revize edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi
 18 Nisan 2020 09:27
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EPDK tarafından YEKDEM maliyeti revize edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 228 lira 12 kuruş oldu.
Anadolu Ajansı
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