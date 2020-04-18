EPDK tarafından YEKDEM maliyeti revize edildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi
|18 Nisan 2020 09:27
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi.
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 228 lira 12 kuruş oldu.
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