Hastanede tedavi görürken, oğluyla koronavirüse yakalandı
|18 Nisan 2020 09:41
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Astım, hipertansiyon ve kalp hastası olan Ayşe Karapıçak, mart ayında beyin kanaması geçirince sol tarafı felç kaldı. Ayşe Karapıçak önce Gazi Devlet Hastanesi'nde, ardından ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi süren Karapıçak'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ayşe Karapıçak'a hastanede refakat eden oğlu Nihat Karapıçak'a da test yapıldı. Nihat Karapıçak'ın da test sonucu pozitif çıktı. Anne ve oğluna hastanede koronavirüs tedavisi uygulanmaya başlandı.
'SAĞLIK DURUMUMUZ İYİ'
Mart ayında annesinin sağlık sorunları nedeniyle birkaç kez hastaneye gittiklerini ifade eden Nihat Karapıçak, "Annem beyin kanaması geçirdiği için tedavisi sürüyordu. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne gittik ve o dönem virüs yayılma evresindeydi. Virüsten dolayı hastaneden çıktık ve evime geldik. Annemin rahatsızlığı artınca önce Gazi Devlet Hastanesi'ne daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Anneme koronavirüs testi yapıldı ve test sonucu pozitif çıktı. Benim herhangi bir sağlık problemim yoktu, ancak bana da test yapıldı ve benim test sonucum da pozitif çıktı. Hemen tedavi sürecimiz başladı ve 20 gündür hastanedeyiz" dedi.
'HERKESİN ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREK'
Sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Karapıçak, "Annemin, beyin kanaması geçirdiği dönemde çok hastaneye gittik ve virüsü de o dönem kaptığımızı düşünüyorum. Hatta ablama da bulaştı ancak tedavisi tamamlanınca taburcu edildi, biz de taburcu olmayı bekliyoruz. Virüse bağlı çok ciddi bir şikayetimiz olmadı, hastalığı ağır geçirmedik. Normal servis odasında tedavimiz sürüyor ve şu an kendimizi iyi hissediyoruz. Bu süreçte herkesin çok dikkatli olması ve kurallara uyması lazım. Lütfen sevdikleriniz için duyarlı olun ve evde kalın" diye konuştu.
Sağlık çalışanları sayesinde iyileştiklerini ifade eden Ayşe Karapıçak ise tüm görevlilere teşekkür etti.
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