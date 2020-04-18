Sözleşmeli büro personelinin unvanları ile değiştirildi
|18 Nisan 2020 10:02
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18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çalışan sözleşmeli "Büro Personelinin" unvanları "Çağrı Karşılama Personeli" olarak değiştirilmiştir.
"Büro Personeli" pozisyon unvanında geçirilen hizmet süreleri "Çağrı Karşılama Personeli" pozisyonunda geçmiş sayılacaktır.
"Çağrı Karşılama Personeli" sözleşmeli Büro Personeli ile aynı ücreti alacaktır.
İşte Cumhurbaşkanlığı kararının tam metni
Resmi Gazete----18 Nisan 2020 ---Sayı : 31103
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2420
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR İLE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki 4 sayılı Cetvelin "A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
"ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ ------------------112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı karşılama hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurulularından mezun olmak.
MADDE 2- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 18- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, İçişleri Bakanlığının bu Esaslar kapsamındaki mevcut dolu ve boş bulunan "Büro Personeli" sözleşmeli personel pozisyon unvanları, "Çağrı Karşılama Personeli" pozisyonunun ilk ihdas edildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın "Çağrı Karşılama Personeli" olarak değiştirilmiş sayılır. Söz konusu personelin "Büro Personeli" pozisyon unvanında geçirdiği hizmet süreleri "Çağrı Karşılama Personeli" pozisyonunda geçmiş sayılır."
MADDE 3- 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli "Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli"nin 13 üncü sırasına "Büro Personeli" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çağrı Karşılama Personeli" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
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