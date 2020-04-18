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Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi

Antalya'da dün gece korku dolu anlar yaşandı. Trafikte arka lastikleri olmayan otomobilin seyrettiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede yakalanan şahıs, kendisini ''Biraz sürmeye başladım, ondan sonra oldu'' diyerek savunmaya çalıştı.
 18 Nisan 2020 10:15
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Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi

Antalya Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda, arka lastikleri olmayan bir otomobilin trafikte seyrettiği fark edildi.07 NLH 33 plakalı otomobilin arka lastikleri olmadan jant üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Şahıs kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayağında ayakkabı olmadığı görülen şahsın kendisini savunmaya çalıştığı sözlere ise bir anlam verilemedi.

AYAĞINA AYAKKABI GİYMEMİŞ

Vatandaşların arka lastikleri olmadan jant üzerine ilerleyen bir otomobil gördüklerine dair ihbar yapmaları üzerine; güzergahta tedbir alan ekipler, otomobili Gazi Bulvarı Yeni Hal Kavşağı'nda durdurdu. Sürücü Rıdvan U. (28) gözaltına alındı. Otomobil, yapılan aramanın ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Ayakkabı giymediği görülen şüpheli Rıdvan U, gazetecilerin "Neden, lastikler olmadan gidiyordunuz?" sorusunu, "Lastikçi tamir etmemişti, ben de biraz sürmeye başladım. Ondan sonra oldu." diye yanıtladı.
Anadolu Ajansı
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