Darphane'ye, güvenliğe dair konularda, pazarlıkla alım yapma yetkisi verildi
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, güvenlikle ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Bakan tarafından karar verilen konularda, pazarlık usulü ile mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri alım yetkisi verildi.
|18 Nisan 2020 10:18
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18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan cumhurbaşkanlığı Kararına göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, güvenlikle ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Bakan tarafından karar verilen konularda, pazarlık usulü ile mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri alım yetkisi verildi.
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