Batman'da 2 apartman karantinaya alındı, mezarlık ziyaretleri yasaklandı
|18 Nisan 2020 10:20
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Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartman karantinaya alındı, mezarlık ziyaretleri yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına bugüne kadar birçok tedbir alındığı ve uygulandığı bildirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri geregince dün olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldığı ifade edilen açıklamada, bu kararlara ilişkin şunlar kaydedildi:
"PTT, kamu ve özel banka şubeleri, TEDAŞ ile SİBADAŞ kurumlarının sosyal izolasyon kurallarını göz önünde bulundurmadığı konusunda yoğun şikayetler olduğu, bu kapsamda bahse konu yerlerin vatandaş yoğunluğu oluşmayacak şekilde yeterli personel çalıştırmasına, esnek mesai uygulamalarının vatandaş yoğunluğuna neden olmayacak şekilde düzenlenmesine karar verildi.
İl merkezi ve ilçelerdeki tüm türbe ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Batman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin hizmet vermekte olduğu iki binada salgın kontrolü kapsamında 14 gün faaliyeti durduruldu. Merkez Cudi Mahallesi ve Beşevler Mahallesi'nde bulunan birer apartman karantinaya alındı."
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