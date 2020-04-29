Sayıştay'dan vekalete ilişkin 4 yeni karar

Birinci olayda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ilgililere, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevlerine asaleten atanmada aranan hizmet süresi şartını taşımadıkları gerekçesi ile ödemenin kamu zararı olduğuna,

İkinci olayda, Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden ilgilinin, vekalet ettiği bu kadro görevine asaleten atanmada aranan öğrenim şartını taşımadığı, ancak öğrenim şartına ilişkin maddenin söz konusu hüküm Danıştay 2. Dairesinin 19.02.2018 tarihli ve E.2017/4096 No.lu Karar ile yürürlüğü durdurulduğundan mevzuata aykırı olmadığına

Üçüncü olayda, 3'üncü dereceli Zabıta Memuru kadrosunda olup Zabıta Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekte iken 4'üncü dereceli Zabıta Müdürü kadrosuna atanan ilgilinin, asaleten atanmada aranan hizmet şartı ve öğrenim şartını taşıdığı anlaşıldığı,

Dördüncü olayda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ...'ın 2 yıllık yüksekokul mezunu olduğu ve yüksekokulu da 18.04.1999 tarihinden sonraki bir tarih olan 30.06.2000 tarihinde bitirmiş olduğu gerekçesi ile şartları taşımadığından yapılan ödemenin hukuksuz olduğuna,

Karar vermiştir.

1- Sayıştay 6. Daire

Yılı:2018

Karar No:730

İlam No:75

Tarih:18/02/2020

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ... ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ...'e, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevlerine asaleten atanmada aranan hizmet süresi şartını taşımadıkları halde, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevleri ile asli kadro görevlerine ait ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödendiği görülmüştür.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9'uncu maddesinde de; "... Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde dilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz. ..." denilerek vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkın ödeneceği hükme bağlanmıştır.

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in; değişik 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, müdür kadrosu görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldıktan sonra değişik 7'nci maddesinde, "(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,...

gerekir." denilerek müdür kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Kanun'un 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımanın şart olduğu hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanun'un "Derece yükselmesinin usul ve şartları" başlıklı 68'inci maddesinin B bendinde ise; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

"a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır...."

denilmektedir.

Görüldüğü üzere 657 sayılı Kanun'un 68'inci maddesinin yukarıda zikredilen (B) bendi hükmüne göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadro derecesi 1 ve 2'nci derece olup ek göstergesi 5300'den az olan "Müdür" kadro görevine atanmak en az 10 yıl, 3'üncü ve 4'üncü dereceli "Müdür" kadroları için ise en az 8 yıl hizmetin bulunması şarttır.

Oysa yapılan incelmede 1'inci dereceli Mali Hizmet Müdürü kadro görevini vekaleten yürüten ...'in 01.01.2018 tarihi itibariyle 4 yıl 11 ay 13 günlük, 4'üncü dereceli Park ve Bahçeler Müdürü kadro görevini vekaleten yürüten ...'un ise 01.01.2018 tarihi itibariyle 5 yıl 26 gün toplam hizmet süresi olduğu, dolayısıyla her ikisinin de vekaleten yürüttükleri söz konusu görevlere asaleten atanma imkanının olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ... ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ...'e, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevlerine asaleten atanmada aranan hizmet süresi şartını taşımadıkları halde, vekaleten yürüttükleri bu kadro görevleri ile asli kadro görevlerine ait ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödenmesi sonucunda ...-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak sorumluların savunmalarından kamu zararı tutarı ...-TL'nin ... -TL'sinin ... tarihli ve ... sayılı tahsilat makbuzuyla ahizi ...'tan, ... TL'sinin ... tarihli ve ... yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle ahizi ...'ten tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına ve yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

2- Sayıştay 6. Daire,

Yıl:2018

Karar No:730

İlam No:75,

T:18/02/2020

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden ...'a, vekalet ettiği bu kadro görevine asaleten atanmada aranan öğrenim şartını taşımadığı halde, vekaleten yürüttüğü kadro görevi ile asli kadro görevine ilişkin ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödenmesi sonucunda ...-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu iddia edildiği görülmüşse de;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9'uncu maddesinde de; "...Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde dilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz...."

denilerek vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkın ödeneceği hükme bağlanmıştır.

He ne kadar 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı değişik 7'nci maddesinde,

"(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,... gerekir."

denilerek anılan Yönetmelik'e ekli (1) sayılı listede sayılan teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmanın şart olduğu belirtilmişse de; söz konusu hüküm Danıştay 2. Dairesinin 19.02.2018 tarihli ve E.2017/4096 No.lu Karar ile yürürlüğü durdurulmuştur. Doktrinde de tartışmasız kabul edildiği üzere yürütmenin durdurulması kararları iptal kararlarının hüküm ve sonuçlarını doğurmaktadır. Dolayısıyla, yeni bir düzenleme yapılana kadar bu hükmün hukuken uygulanma imkanı bulunmamaktadır.

Bu durumda, anılan Yönetmelik'e ekli (1) sayılı listede yer alan müdürlüklere atanmada aranacak öğrenim şartı; Yönetmelik'in söz konusu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi hükmü uyarınca fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olma şartıdır. Fen İşleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ... da 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğundan, vekaleten yürüttüğü bahse konu göreve asaleten atanmada aranan şartlardan sınav şartı dışındaki diğer şartları taşımaktadır. Bu nedenle de vekaleten yürüttüğü bu görev ile asli kadro görevine ilişkin ek ödeme tutarı arasındaki farkın kendisine ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Ancak sorumluların savunmalarında sorgu konusu edilen söz konusu ödeme tutarı olan ... -TL'nin ... tarihli ve ... sayılı tahsilat makbuzu ile tahsil edildiği belirtilmiştir.

Açıklanan gerekçeyle, mevzuata uygun olduğu anlaşılan ...-TL tutarındaki ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına ve yersiz tahsil edilen bu tutarın ahizine iadesine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

3- Sayıştay 6. Daire,

Yıl:2018

Karar No:730

İlam No:75

T:18/02/2020

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda, 3'üncü dereceli Zabıta Memuru kadrosunda olup Zabıta Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekte iken 4'üncü dereceli Zabıta Müdürü kadrosuna ... tarihli ve ... sayılı yazıyla asaleten atanan ...'a, söz konusu Müdürlük görevine asaleten atanmada aranan şartları taşımadığı halde, Zabıta Memuru ile Zabıta Müdürü kadro görevlerine ait özel hizmet tazminatı ve ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödenmesi sonucunda ... -TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiğinin iddia edildiği görülmüşse de;

18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in "Kapsam" başlıklı değişik 2'nci maddesinde;

"Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,

b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,

...

istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır.",

"Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı değişik 15'nci maddesinde;

"İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler.

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.",

Geçici 2'nci maddesinde ise;

"Belediyeler, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bir genel yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulur." hükümlerine yer verilmiştir.

İçişleri Bakanlığınca anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanıp 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Zabıta ve itfaiye personeli" başlıklı 21'inci maddesinde, "(1) Zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür." denilerek zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri bu Yönetmelik hükümlerinden istisna tutulmuştur.

Zaten 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51'inci maddesinin üçüncü fıkrasında da, "Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. ..." denilerek zabıta memurlarının nitelikleri, görevde yükselme ve mesleki eğitimleri, kıyafetleri ile çalışma usul ve esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

Anılan Kanun maddesindeki bu yetkiye istinaden hazırlanıp 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin "Kadro ve unvanlar" başlıklı 6'ncı maddesinde,

"(1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur." denildikten sonra "Görevde yükselme şartları" başlıklı 17'nci maddesinde,

(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

...

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz."

denilerek zabıta teşkilatının görevde yükselmeye ilişkin şartları belirlenmiş, ancak daire başkanları ve zabıta müdürleri sınav şartını da içeren birinci fıkra hükmü kapsamı dışında tutulmuşlardır. Diğer bir deyişle zabıta müdürü kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı getirilmemiştir.

Her ne kadar Denetçi görüşünde, Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden yola çıkılarak anılan Yönetmelikte Zabıta Müdürlüğünün görevde yükselme esaslarının düzenlenmediği, bu durumda söz konusu Yönetmeliğin "Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller" başlıklı 51'nci maddesinin (ı) bendi hükmü uyarınca 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine müracaat etmek gerektiği, bu halde de söz konusu atama için geçerli olan mevzuat hükmünün, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesindeki düzenleme değil, Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik olduğu belirtilmekte ise de;

Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi bir bütün olarak incelendiğinde görüleceği üzere, anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümden daire başkanları ve zabıta müdürleri istisna tutulmamıştır. Söz konusu durum zabıta müdür kadrosuna atanabilmek için gerekli şartlara Yönetmeliğin 17'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer verildiğini göstermektedir.

Bu nedenle, zabıta müdürü ve daire başkanı kadrolarına atanabilme şartlarının tespitinde Belediye Zabıta Yönetmeliğin "Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller" başlıklı 51'inci maddesine ve buradan da 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine gidilemez.

Bu durumda zabıta daire başkanı ve zabıta müdürlüğü kadrolarına atanmada dikkate alınacak mevzuat hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri olduğu açıktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun konuya ilişkin "Derece yükselmesinin usul ve şartları" başlıklı 68/B maddesinde ise;

"Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak; bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c)3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ve Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel durumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır." denilmektedir.

Zabıta Müdürlüğü kadrosuna yapılan atama söz konusu madde hükmü doğrultusunda incelendiğinde; ...'nın kadro derecesi 4'üncü derece olan Zabıta Müdürlüğü kadrosuna asaleten atanmada aranan hizmet şartı ve öğrenim şartını taşıdığı anlaşıldığından, söz konusu görevi gerek vekaleten ve gerekse asaleten yürüttüğü süre boyunca kendisine yapılan sorgu konusu özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farkı ödemesinden mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan gerekçelerle, mevzuata uygun olduğu anlaşılan sorgu konusu ...-TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

4- Sayıştay 6. Daire

Yıl:2018

Karar No:730

İlam No:75

T:18/02/2020

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten...'a, söz konusu göreve asaleten atanmada aranan öğrenim şartını taşımadığı halde, vekaleten yürüttüğü bu kadro görevi ile asli kadro görevine ait özel hizmet tazminatı ve ek ödeme tutarları arasındaki farkının ödendiği görülmüştür.

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 30.03.2018 tarihli ve 2018/11547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 yılında da uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın "Vekalet" başlıklı 9 uncu maddesinde;

"(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir..."

denilerek genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımayan vekillere vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9'uncu maddesinde de; "...Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde dilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz..."

denilerek vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkın ödeneceği hükme bağlanmıştır.

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in;

(Değişik: RG-7/5/2014-28993) 5'inci maddesinde;

"(1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, şube müdürü,..."

(Başlığı ile birlikte değişik: RG-7/5/2014-28993) 6'ncı maddesinde;

"(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz."

(Değişik: RG-7/5/2014-28993) 7'nci maddesinde;

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

... gerekir."

hükümlerine yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere anılan Yönetmelik'in zikredilen hükümlerine göre, "Müdür" kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olma genel şartı dışında ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olma özel şartlarının da sağlanması gerekmektedir.

Her ne kadar aynı Yönetmelik'in Geçici 1'inci maddesinde; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir." denilmekte ise de;

Yapılan incelemede, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ...'ın 2 yıllık yüksekokul mezunu olduğu ve yüksekokulu da 18.04.1999 tarihinden sonraki bir tarih olan 30.06.2000 tarihinde bitirmiş olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla .... müdürlük kadrosuna atanmak için öngörülen öğrenim şartını taşımamaktadır.

Bu nedenle, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ...'a, söz konusu göreve asaleten atanmada aranan öğrenim şartını taşımadığı halde, vekaleten yürüttüğü bu kadro görevi ile asli kadro görevine ait özel hizmet tazminatı ve ek ödeme tutarı arasındaki farkın ödenmesi sonucunda ...-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak sorumluların savunmalarında bahse konu kamu zararı tutarı ...-TL'nin ... tarihli ve ... yevmiye no.lu muhasebe işlem fişiyle ahizi ...'dan tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına ve yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.