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Afyonkarahisar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
 18 Nisan 2020 10:42
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Afyonkarahisar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karadilli beldesi yakınlarında, Cengizhan Onay yönetimindeki 07 RY 370 plakalı tırın 07 FRC 47 plakalı dorsesine, Yusuf Tosun (40) idaresindeki plakasız motosiklet arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü Tosun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından Tosun'un cenazesi, Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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