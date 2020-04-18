Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Afyonkarahisar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|18 Nisan 2020 10:42
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karadilli beldesi yakınlarında, Cengizhan Onay yönetimindeki 07 RY 370 plakalı tırın 07 FRC 47 plakalı dorsesine, Yusuf Tosun (40) idaresindeki plakasız motosiklet arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü Tosun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İncelemenin ardından Tosun'un cenazesi, Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
18 Nisan 2020 10:15
|Alarm çaldı, polisler bankanın içinde yakaladı
18 Nisan 2020 08:51
|Çorum'da bir garip olay! Kalabalığı görenler polise haber verdi
18 Nisan 2020 08:32
|Çorum'da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 08:30
|Yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu
17 Nisan 2020 22:29
|Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti
17 Nisan 2020 22:15
|Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 20:05
|Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın
17 Nisan 2020 18:15
|İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktı, trafik kazasında öldü
17 Nisan 2020 15:31
|Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 14:02