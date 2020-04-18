Gaziantep'te koronavirüse skeçlerle dikkati çektiler
|18 Nisan 2020 11:00
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Çeled Uşaglar Tiyatro grubu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek için skeç hazırladı.
Çeled Uşaglar oyuncusu Orhan Uslu, Topum Destekli Polislik (TDP) ekiplerinin de katkısıyla komedi olarak hazırladığı skeçlerle sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve evde kalmanın önemine değindi.
Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile yıllardır ortak projeler hazırladıklarını, sorunlara dikkati çekmeye çalıştıklarını kaydetti.
Dünyanın salgın nedeniyle zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Uslu, farkındalık yaratma çabasında olduklarını belirtti.
Çektikleri skeçlerle vatandaşı hem güldürmek hem bilgilendirmek istediklerini vurgulayan Uslu, "Lütfen evde kalalım, kurallara uyalım. İçiniz rahat olsun, yetkililer her türlü önlemi alıyor. Bu süreci omuz omuza, birlik içerisinde atlatacağız." ifadelerini kullandı.
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