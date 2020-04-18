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Çocukların 'dijital ayak izlerini' takip edin önerisi

Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova: Çocuklar geride dijital ayak izlerini bırakıyorlar. Bırakın bu ayak izlerini bıraksınlar. Sizler de dijital ebeveynler olarak onlara hissettirmeden o ayak izlerini takip edin
 18 Nisan 2020 11:17
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Çocukların 'dijital ayak izlerini' takip edin önerisi

- Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, anne babaların artık "dijital ebeveyn" kavramına uyması gerektiğini belirterek, "Çocuklar geride dijital ayak izlerini bırakıyorlar. Bırakın bu ayak izlerini bıraksınlar. Sizler de dijital ebeveynler olarak onlara hissettirmeden o ayak izlerini takip edin." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından evde eğitim alan çocuklar, derslerini takip edebilmek için interneti daha da çok kullanmaya başladı. Kontrol edilmemesi halinde çocukların internet ortamında çok büyük risklerle karşı karşıya gelebileceğine dikkati çeken uzmanlar, ebeveynleri bu süreçte daha da dikkatli olmaya çağırdı.

Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağın çocuklarının bugünün yetişkinlerinden daha fazla bilip, yaptığından fazlasını yapmaya başladığını ifade etti. Bu çağın çocuklarını anlamak için dijital ebeveyn ve dijital okuryazar olmak gerektiğini vurgulayan Garakhanova, ayrıca çocukların dijitalle olan bağını da kabullenmek gerektiğinin altını çizdi.

Çocukları kısıtlamak yerine onların önlerini açmak ve destek olmak gerektiğini belirten Garakhanova, "Şimdiki çocuklar dijital kültürü ve dijital okuryazarlığı öğreniyorlar ve yeni çağa giriş yaptığımızda bizden çok daha fazla üretim yapacak, bizden çok daha ileride olacaklar." diye konuştu.

Dijital ortamı çocuklarının yararına kullanmak isteyen ebeveynlere yönelik pek çok uygulama, podcast ve içerik bulunduğunu anlatan Garakhanova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ebeveynlerin artık 'dijital ebeveyn' dediğimiz kavrama uyması gerekiyor. Aksi takdirde çocuk kendini bambaşka bir çağda sanıyor ve her iki taraf için de olumsuz durumlar oluşuyor. Artık sporu bile sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle yapmaya başlamışken bu çağdan ne kadar uzak durabiliriz? Bloglarda, YouTube hesaplarında, podcastlerde ve birçok internet sitesinde bunlarla alakalı çok bilgilendirici içerikler mevcut ve ebeveynler bunlardan yararlanarak çocuğuyla o dijital boşluğu rahatlıkla kapatabilir."

- "Dijitalde sınırlama olmaz"

Dr. Nabat Garakhanova, anne ve babaların dijital ortama uyum sağlamada çocuklarına rol model olması gerektiğini söyledi. Bilgiye erişimi sağlayan uygulama ve teknolojileri kullanmayı bizzat dijital ebeveynlerin çocuklarına öğretmesi gerektiğini anlatan Garakhanova, "Diğer yandan kendilerinin eğlence ve sosyalleşme için kullandıkları uygulamaları da çocuğun yanında sınırlandırmaları gerekir." dedi.

Çocukların dijital çağa ayak uydururken fazlasının da zarar olduğunun unutulmamasını isteyen Garakhanova, şöyle devam etti:

"Bunun belli sınırlar içerisinde olması gerekiyor. Çocuklar geride dijital ayak izlerini bırakıyorlar. Bırakın bu ayak izlerini bıraksınlar. Sizler de dijital ebeveynler olarak onlara hissettirmeden o ayak izlerini takip edin. Çocukların bu çağda önünün açık olması gerekiyor. Dijitalde 'sınırlama' kelimesi olamaz, dijital özgür bir alan fakat bunu doğru yönlendirmeler ile özgür kullanımlarını onlara vermek gerekiyor. Sizlerin de bu dijital ayak izlerini takip etmeniz ve gerektiği zamanlarda çocukları doğru yönlendirmeleriniz gerekiyor."

Çocukların zararlı içeriklere daha çok yurt dışındaki oyunları oynamak isterken ulaştıklarını belirten Nabat Garakhanova, bu gibi durumların önüne geçmek için de internet hizmeti satın alınan şirketlerden sınırlandırılmış paket alınması önerisinde bulundu.

Zaman sınırlaması yapmanın, interneti çocuklar için faydalı bir platform haline getireceğini vurgulayan Garakhanova, "Bunlarla da sınırlı kalmayıp bakanlıklarımızın önerdiği site ve oyun içeriklerini takip ederek çocukları bu gibi içeriklere yönlendirmek de riskli içeriklerden uzak tutacaktır." dedi.
Anadolu Ajansı
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