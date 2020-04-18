1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite öğrencisinden rap şarkılı 'evde kal' çağrısı

Antalya'da rap şarkılarıyla sosyal içerikli mesajlar vermeye çalışan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Serdar Keser, yazdığı "Covid" adlı besteyle "evde kal" mesajı verdi- Serdar Keser:- "Şarkıyla insanların neden dışarı çıkmamaları gerektiği ve neden olabildiğince izole yaşamaları gerektiğini anlatmak istedim"
 18 Nisan 2020 11:23
Yazdır
Üniversite öğrencisinden rap şarkılı 'evde kal' çağrısı

MUSTAFA KURT - Antalya'da müzisyen Serdar Keser, yazdığı "Covid" adlı rap şarkısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Alanya ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Serdar Keser, 10 yaşından itibaren sevdiği şarkıların sözlerini değiştirerek rap müziği yapmaya başladı. Bir süre sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle müzik tutkusunu daha da geliştiren Keser, evinde kurduğu stüdyoyla sözlerini yazdığı şarkılarını seslendirdi.

Müziğinde sosyal içerikli mesajlar vermeye çalışan Keser, kısa sürede ilçede ismini duyurdu. Keser, son olarak dünyayı etkisine alan Kovid-19'a karşı vatandaşların duyarlılığını artırmak amacıyla "Covid" adlı şarkı yazdı.

Müzisyen Keser, AA muhabirine, hobi olarak başladığı rap müzikle vatandaşlara güncel ve toplumsal olayları anlatmaya çalıştığını söyledi.

- Söylemek istediklerini şarkılarla anlatıyor

Kendi çapında evde müzikle uğraştığını anlatan Keser, "Rap müziği bence haksızlıkları, gün yüzüne çıkması gereken olayları, anlatma biçimidir. Yaşadığımız zorlukları anlatmayı seviyorum. Söylemek istediklerimi şarkılarla anlatıyorum. Daha önce de sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde hiçbir ücret talep etmeden şarkılar yazdım." dedi.

Alanyaspor'a yaptığı rap şarkısını özellikle taraftarların çok istediğini aktaran Keser, parçasının çok beğenildiğini, statta dinlenildiğini belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılı için bir şarkı hazırladığına değinen Keser, "Şarkı çok sevildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bu benim için gurur vericiydi. Çok mutlu oldum." dedi.

- "Bana bir şey olmaz diye bir şey yok"

Koronavirüs önlemlerine de "Covid" adlı şarkısıyla dikkati çekmeye çalıştığını bildiren Keser, "Şarkıyla insanların neden dışarı çıkmamaları gerektiği ve neden olabildiğince izole yaşamaları gerektiğini anlatmak istedim. Umarım insanlar bunu dinlerken hem eğlenir hem de uyarılara kulak asarlar. Şu dönemde özellikle vatandaşlar evde kalmalı. 'Bana bir şey olmaz' diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Keser'in, "Bugün bütün mücadele bizim elimizde" sözleriyle başlayıp, "Eğer ki gün gelirde mecburiyet olursa, maskesiz, eldivensiz dışarıya çıkma. Elinle yüzüne dokunma ve dezenfekte sağla.Yaşam bizim elimizde bunu yabana atma" uyarısıyla tamamlanan Covid şarkısında, devletin her zaman kişinin yanıbaşında olduğuna vurgu yapılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boşanmış ebeveynler çocukları için muafiyet istiyor
18 Nisan 2020 11:50		 Koronavirüsü hiçe sayıp 108 kişi kumar oynadı
17 Nisan 2020 17:35
Kovid-19 tedbiri kapsamında yurtta kalan 750 cezaevi personeline moral ikramı
17 Nisan 2020 09:59		 Irak'tan gelen Türkler Nevşehir'deki yurda yerleştirildi
16 Nisan 2020 23:54
Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi
16 Nisan 2020 22:16		 Muğla'da yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı
15 Nisan 2020 12:33
'Yasak kalktıktan sonra lütfen dışarıya hücum etmeyin'
12 Nisan 2020 22:54		 Nevşehir'de belediyeden gezici otobüsle moral konseri
12 Nisan 2020 19:35
Televizyon veya internetten yayınlanan namazlara uymak caiz mi?
12 Nisan 2020 14:57		 Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 9 bin 719 lira ceza
11 Nisan 2020 18:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:16 - SMA hastası 17 aylık bebek, Kovid-19'u yendi12:12 - Okan Bayülgen: Linç kültürü rezil olmayı unutturdu11:50 - Türkiye'nin 81 ilinde 'Sosyal İzolasyon Kuruluşu' oluşturuldu11:50 - Boşanmış ebeveynler çocukları için muafiyet istiyor11:39 - '2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açacağız'11:33 - Bakan Ersoy: Koronasız alanlara sertifika vereceğiz11:31 - '940 metrelik 82 konteynerli dev ihracat treni Orta Asya'ya doğru yola çıktı'11:23 - Üniversite öğrencisinden rap şarkılı 'evde kal' çağrısı11:22 - Polis, 'Karagöz ve Hacivat'la Kovid-19'a karşı önlemleri anlatacak11:20 - 'Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir'
11:19 - Türk bilim insanından Kovid-19 ilaç araştırmalarına katkı sağlayacak proje11:17 - Çocukların 'dijital ayak izlerini' takip edin önerisi11:11 - Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 55 liraya ulaştı11:05 - Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışçısı oldu11:00 - Gaziantep'te koronavirüse skeçlerle dikkati çektiler10:42 - Afyonkarahisar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü10:18 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:18 - Darphane'ye, güvenliğe dair konularda, pazarlıkla alım yapma yetkisi verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
Yoğun bakımda büyük düşüş
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları ile değiştirildi
Pazar günü bile telafi olabilir
Hastanede tedavi görürken, oğluyla virüse yakalandı
250 FETÖ sanığı virüsü bahane edip tahliye istedi
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuaför 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
oğuz aksaç 2
gram altın 3
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
nostalji kuşağı 1
mem.net sözlük cafe 3
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam