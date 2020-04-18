'940 metrelik 82 konteynerli dev ihracat treni Orta Asya'ya doğru yola çıktı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan-Kazakistan-Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik dev trenin Kars'tan Gürcistan'a doğru hareket ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, trenin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattından kardeş ülkelere gideceğine işaret ederek, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında şu ana kadar işletilen en uzun tren olan bu dev ihracat treni 9 gün içerisinde tüm yükü ulaştırmış olacak" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticaretinin büyük sekteye uğradığını söyledi. Bu noktada Türkiye'nin tüm tedbirleri alarak ve insan temassız olarak demiryolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rolü olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle bu süreçte bölgedeki birçok ülke ticareti Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı üzerinden yapmaya başladı. Şu anda da Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ve yüksek dezenfekte işlemlerine tutularak demiryolunda önemli miktarda yük taşınıyor" dedi. Karaismailoğlu, kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a da yüklerin Bakü Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden ulaştırıldığını anlattı. Karaismailoğlu, bu kapsamda BTK hattının açılışından bu yana en fazla yükü taşıyan en uzun trenin de Kars'tan yola çıktığını bildirdi.



- Bakü-Tiflis-Kars hattında işletilen en uzun tren



Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a kadar gidecek yükleri taşıyan trenin 82 konteynerden oluştuğunu açıklayarak, İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya'da üretilen ihraç malzemelerini taşıyan trenin 940 metre uzunluğunda olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, "Bu tren, Bakü-Tiflis-Kars hattında şu ana kadar işletilen en uzun tren olma özelliğini taşıyor. Kars'tan hareket ederek ilk durağı olan Gürcistan'a doğru hareket etti. Hat üzerindeki diğer ülkelerde de yüklerini bırakarak 9 güh içerisinde Özbekistan'a ulaşacak. 9 gün içerisinde tüm yükleri ulaştırmış olacak. Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok ülke ihtiyaçlarını tedarik edemez oldu. Bu dev tren ile kardeş ülkelerimize Türk malı ürenlerle ihtiyaçlarını da ulaştırmış olacağız. Trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme bulunuyor. Tabi ki tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapılıyor" diye konuştu.



-İran'la 100 bin ton karşılıklı yük taşındı



Bakan Karaismailoğlu Dünya Sağlık Örgütü'nün Pandemi ilanından sonra İran karayolu taşımacılığının da durdurulduğunu anımsattı. Söz konusu karar sonrasında İran'ın ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra İran üzeri Asya ülkeleri ticaretinin de Bakü-Tiflis-Kars hattına kaydırıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Koronavirüs gerekçesiyle eşyaların ülke karayolu geçişlerinde sınırlama geldiği andan itibaren gerekli tedbirleri aldık. Bakü-Tiflis-Kars hattında seferlerin tekrar başlatıldığı 3 Mart'tan bu güne kadar İran ile karşılıklı yaklaşık 3 bin vagon ile 100 bin ton, Bakü-Tiflis-Kars hattından ise bin 350 vagon ile yaklaşık 55 bin ton taşıma yaptık" dedi.