Türkiye'nin 81 ilinde 'Sosyal İzolasyon Kuruluşu' oluşturuldu
|18 Nisan 2020 11:50
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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde Sosyal İzolasyon Kuruluşu hizmete girecek.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, martta, açılışa hazırlanan resmi kuruluşlar, özel engelli bakım merkezleri ve özel huzurevlerinden belirlenen şartları taşıyanların, olası risklere karşı "Sosyal İzolasyon Kuruluşu" olarak dizayn edilmesine ilişkin karar almıştı.
Söz konusu kararla, huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, hastanede yatan, taburcu edilen veya acil bakım ihtiyacı bulunan yaşlı ve engellilerin bulaşıcı hastalık riskinden dolayı mevcut resmi ve özel kuruluşlara tekrar kabul edilmemesi, bunun yerine Sosyal İzolasyon kuruluşlarında misafir edilmeleri planlanmıştı.
Çalışmalar çerçevesinde Türkiye'nin her ilinde büyük bölümünü resmi huzurevi ve engelsiz yaşam merkezlerinin oluşturduğu Sosyal İzolasyon kuruluşları devreye alındı.
- Kuruluşlar, engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet sunacak
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte, kuruluşların yaşlı ve engelli vatandaşlara sunacağı hizmete ilişkin detaylar da belli oldu.
Düzenleme kapsamında bu kuruluşlarda, engelli ve yaşlılar için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı aranmaksızın kurumsal bakım hizmeti verilecek.
Üç ay süreyle geçerli olması öngörülen uygulama sayesinde yaşlı ve engelliler, izolasyon kuruluşlarından aldığı bakım hizmeti için hiçbir ek ödeme yapmayacak.
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