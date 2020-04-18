'2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açacağız'
Bakan Kasapoğlu, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.
|18 Nisan 2020 11:39
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