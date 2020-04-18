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Hatay'da ormanlık alanda insan kemikleri bulundu
Kemiklerin 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının firari sanığına ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor
|18 Nisan 2020 12:28
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki ormanlık alanda insan kemikleri bulundu.
Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda insan kemikleri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Ekipler, kemiklerin yanında pompalı tüfek de buldu.
İncelemenin ardından kemik parçaları, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kemiklerin geçen yıl eylül ayında erkek kardeşine istedikleri genç kızın başkasıyla nişanlandığını öğrenmesi üzerine beraberindeki iki kişiyle, düğün hazırlığındaki ailelere silahlı saldırı düzenleyen ve 4 kişinin ölümüne yol açan firari Nihat D'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
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