Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
|18 Nisan 2020 13:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı.
SAĞLIK HİZMETLERİ GÖRÜLEBİLİYOR
Uygulamadaki harita üzerinden çevrenizdeki eczane, hastane, toplu taşıma, metro istasyonları ve marketlerin konumları görülebiliyor.
BÖLGENİZDEKİ ENFEKTE VE RİSK YOĞUNLUĞUNU GÖSTERİYOR
Hayat Eve Sığar uygulaması, ayrıca bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranlarını gösteriyor.
AİLE BİREYLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLEBİLİYOR
Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görülebiliyor, takip edilebiliyor ve bulundukları bölgelere göre risk durumları öğrenilebiliyor.
Ayrıca uygulamanın alt kısmında, ülkemizin günlük koronavirüs istatislikleri takip edilebiliyor.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uygulama, yalnızca Android 5.0 ve üzeri - iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
Uygulama ile yapılabilecekler şöyle:
İstediğiniz sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.
Aileniz ve sevdiklerinizi (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listenize ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsiniz.
Konum servislerine izin verdiğinizde, uygulama sizi riskli bölgelere yaklaştığınızda uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz.
Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilerecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacak.
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