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Sağlıkçı anne ile polis babanın 10 yaşındaki kızına doğum günü sürprizi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis, başka ilde görev yapan sağlıkçı annesi ve polis babasının talebi üzerine 10 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.
 18 Nisan 2020 12:40
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Sağlıkçı anne ile polis babanın 10 yaşındaki kızına doğum günü sürprizi

Nusratiye Mahallesi'nde babaannesinin yanında kalan Gökçe Naz Koç'un ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak çocuklarının 10. yaş gününü pastayla kutlamak istediklerini belirtti.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, annesi hemşire, babası ise polis memuru olarak Çorum'da görev yapan Gökçe Naz'a pasta alarak evinin bulunduğu sokağa gitti.

Araçlarının sirenini çalan polis, Gökçe Naz'ı evinin önüne çağırdı. Bu sırada polis ekibi, araç hoparlöründen de "Nice yaşlara Gökçe" diye seslendi.

Karşısında doğum gününü kutlayan polisleri görünce şaşıran Gökçe Naz Koç, hazırlanan sürpriz için teşekkür etti.

"İyi ki doğdun prensesim. Annen baban seni çok seviyor" yazılı pasta kendisine verilen Koç, "Babam ve annem gelemedikleri için polis amcalar geldi, doğum günümü kutladılar. Onları çok seviyorum." dedi.

Babaanne Asiye Koç ise torununun doğum gününün kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Oğlum ve gelinim koronavirüs nedeniyle yanımıza gelemiyor. Sürekli çalıştıkları için virüsün bize bulaşmamasını istiyorlar. Torunlarıma ben bakıyorum. Allah işlerini rast getirsin. Onları çok seviyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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