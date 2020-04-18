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Terhis ve celp neden ertelendi? MSB tek tek açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) Celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik açıklama geldi
 18 Nisan 2020 12:42
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Terhis ve celp neden ertelendi? MSB tek tek açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, celp ve terhislerin neden ertelendiğiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada toplum sağlığına zarar verebilecek büyük hareketlenme riski ile başarıyla devam eden 6 büyük operasyonun riske girebileceği vurgulandı.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Kışlalarda görev yapan Mehmetçiklerimizin COVID-19 salgınına karşı korunması maksadıyla; Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınması ertelendi. Birliklere yeni erbaş ve er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silahaltına alınan 66 bin Mehmetçiğin hizmet süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay daha uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, celp ve terhislerin neden ertelendiğiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada toplum sağlığına zarar verebilecek büyük hareketlenme riski ile başarıyla devam eden 6 büyük operasyonun riske girebileceği vurgulandı.

* Önümüzdeki dönemde Jandarma dahil 53 bin kişinin celp kapsamında gelmesi, 66 bin kişinin de terhis olması söz konusuydu. Bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktı. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirildi.

* Terhislerin bir ay ertelenmesinin nedeni de Nisan ayında vatani görevini yapmak üzere gelecek 53 bin gencimizin kışlalar için risk oluşturmasıdır.

* KOMMER tarafından son celp döneminde kışlalara katılan erbaş ve erlerin birlikler için bulaş ihtimalini artırdığı tespit edilmiştir.

* Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir. Bu da hem TSK için hem de aileler ve toplum için büyük tehlike ve risk demektir.

OPERASYONLAR RİSKE GİREBİLİR

* Bu hareketlilik, bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve TSK bünyesinde sağlanan kazanımlara çok ciddi, büyük zararlar verebilir. * Buna bağlı olarak; özellikle birliklerimizde meydana gelebilecek bir virüs salgını yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızı tehlikeye sokabilir.

BEDELLİ ASKERLİK VE PERSONEL ATAMALARI DA ERTELENDİ

* Daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. * Terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeler, TSK'nın operasyona ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planlanmıştır.
Memurlar.Net
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