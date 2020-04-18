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Antalya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
Cinayetle ilgili 5 kişi gözaltına alındı
|18 Nisan 2020 12:50
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Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Töngüşlü Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Ş.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
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