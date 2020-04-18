Sivaslı öğretmen sokağa çıkamayan yaşlılar için ney üflüyor
|18 Nisan 2020 14:09
|Yazdır
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 24 yaşındaki Şeyma Şenses, Kovid-19 nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Geyikpınar köyündeki ailesinin yanına döndü.
Zamanının büyük bölümünü evde ailesiyle geçiren Şenses, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılara moral vermek için ney üflemeye karar verdi.
Köyün büyük çoğunluğunu oluşturan yaşlıları evlerinde ziyaret eden Şenses, sosyal mesafe kuralına da uyararak onlara ney ziyafeti sunuyor.
Şenses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır ney üflediğini belirterek, "Köy nüfusu 50-60 civarında. Amacım evlerinde yalnız yaşayan ve sokağa çıkamayan yaşlıları nefesim yettiğince dinlendirip virüs tedirginliğinden biraz uzak tutmak." dedi.
Gittiği evlerde bazen temizlik de yaptığını anlatan Şenses, yalnız yaşayan yaşlılara hizmet etmenin kendisine huzur verdiğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında
18 Nisan 2020 16:01
|Kalp krizi gerçiren belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 15:44
|Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı
18 Nisan 2020 15:33
|Bağımsız Türkiye Partisinden 'damat' açıklaması
18 Nisan 2020 15:21
|Bodrum'da kurulan 'Grup Çöpçüler' korosundan moral klibi
18 Nisan 2020 14:57
|LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor
18 Nisan 2020 14:38
|İstanbul'da sağlıkçılardan 'evde kal' şarkısı
18 Nisan 2020 14:33
|Klimalar virüsü yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı
18 Nisan 2020 13:54
|Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan
18 Nisan 2020 13:52
|Dikine gidiş durdu... Hasta sayıları stabilleşti
18 Nisan 2020 13:32