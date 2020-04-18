CHP'den 'internet kullanımı' için yasal düzenleme çağrısı
|18 Nisan 2020 12:55
|Yazdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Adıgüzel, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bu yıl 12-22 Nisan'da kutlanan İnternet Haftası'nda "Türkiye'nin internet karnesine" ilişkin değerlendirme yaptı.
Türkiye'de ilk kez 12 Nisan 1993'te kullanılmaya başlanan internetin bu yıl 27. yılının kutlandığını belirten Adıgüzel, internetin 27. yılının dijital özgürlüklerde yaşanan daralmanın gölgesinde kutlandığını ifade etti.
Türkiye'nin güncel dijital verilerini değerlendiren Adıgüzel, özellikle Kovid-19 salgını ile mücadele edilen günlerde, internete ve internet yoluyla doğru, sağlıklı bilgiye erişimin ne denli hayati bir öneme sahip olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.
- "Toplumsal eşitsizliği ortadan kaldıracak adımları atmamız lazım"
Dünyanın küresel bir salgınla mücadele ettiği böylesi kritik bir dönemin bile Türkiye'deki siyasi iktidarın sosyal medyayı ve interneti hedef almasını önleyemediğini öne süren Adıgüzel, şöyle devam etti:
"Her ne kadar kamuoyunda yükselen tepkinin ardından, iktidar sosyal medyayı zapturapt altına almayı hedefleyen taslağını şu an için Meclis'e sunmaktan vazgeçse de önümüzdeki süreçte internet erişimini, vatandaşın bilgi alma hakkını ve ifade özgurlugunü sekteye uğratabilecek yeni bir düzenlemenin sunulmayacağının garantisi yok. Türkiye'nin özellikle 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu muhakkak. Ancak yapılacak bu düzenleme siyasi partilerin, ozel sektorun, akademisyenlerin, hukukçuların, bilişim alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri ve sivil toplumun ortak aklı ve çalışmaları ile hayata geçirilmelidir.
AKP'nin 'ben yaptım oldu' anlayışı ile yapılacak bir düzenleme, Türkiye'nin dijital özgürlükler konusunda halihazırda yaşadığı daralmayı artırmanın ötesinde, internet erişimi konusunda yaşadığımız teknik altyapı sorunlarına ve yetersizliklerine de çözüm üretmeyecektir."
Ülkede internet kullanımı açısından derin bir fırsat eşitsizliği ve dijital uçurum bulunduğunu ifade eden Adıgüzel, "Özellikle eğitimin internet üzerinden sürdürülmeye çalışıldığı bugünlerde, bu eşitsizlik daha da görünür hale gelmiştir. Biran önce bu toplumsal eşitsizliği ortadan kaldıracak adımları atmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
CHP'li Adıgüzel, açıklamasında çeşitli kaynaklarca yayımlanan raporların internet kullanım istatistiklerine de yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şentop'tan İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirme
18 Nisan 2020 14:14
|Türkiye'nin 81 ilinde 'Sosyal İzolasyon Kuruluşu' oluşturuldu
18 Nisan 2020 11:50
|'2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açacağız'
18 Nisan 2020 11:39
|'940 metrelik 82 konteynerli dev ihracat treni Orta Asya'ya doğru yola çıktı'
18 Nisan 2020 11:31
|AK Parti'li hukukçular: Tosuncuk'a indirim yok
18 Nisan 2020 07:41
|Sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor
18 Nisan 2020 06:41
|Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik
18 Nisan 2020 04:21
|Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı
18 Nisan 2020 00:10
|18 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Nisan 2020 00:05
|Stockholm'de yaşlıların yoğun bakıma alınması yasaklandı
17 Nisan 2020 22:39