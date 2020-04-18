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Erzincan'da 'internet polikliniği' hizmeti dönemi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaların online muayene edilmesi için bazı bölümlerde "internet polikliniği" hizmetini başlattı.
 18 Nisan 2020 12:57
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Erzincan'da 'internet polikliniği' hizmeti dönemi

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, endokrinoloji, diyabet ve diyetisyen poliklinikleri, internet üzerinden hasta kabulüne başladı.

Sistem sayesinde WhatsApp programı telefonunda yüklü olan hastalar, telefonla aldıkları randevuyla, hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüşebiliyor.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, Kovid-19 ile mücadelenin yanı sıra özellikle kronik hastalara sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının bile istenmediği bu günlerde, hastaneye ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla online ortamda görüşme platformu oluşturduklarını ifade eden Çimen, şunları kaydetti:

"Endokrinoloji, diyabet ve diyetisyen polikliniklerinde başlattığımız bu hizmeti günler içerisinde diğer tüm polikliniklerimize yaymayı hedeflemekteyiz. Bu sayede vatandaşlarımız uzman hekimlerimize online telekonferans ortamında görüşebilecek, danışabilecek ve fikir alışverişinde bulunabilecek. Her ne kadar yüz yüze görüşmenin yerini tutmasa da bir nebze dertlerine derman olmayı hedefliyoruz."

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Emeni Murat Akbaş da hastaneye gereksiz başvuruların azaldığı bugünlerde, zorunlu olanları hastaneye yönlendirebilmek adına E-Sağlık Danışma Hattı'nı kurduklarını aktardı.

Hastaların 04462122217 numaralı WhatsApp hattı üzerinden mesaj attıklarında ilgili polikliniklere yönlendirileceğine işaret eden Akbaş, "Gereken hastalarımızı randevu vererek hastanede yüz yüze görüşmek üzere yönlendireceğiz. İnşallah halkımıza bu zor günlerde bir nebze olsun fayda sağlar. Hastalarımızın gereksiz risk almaması adına hastane başvurularını azaltmış oluruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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