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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 250 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 251 bin 777'ye ulaştı. Virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 154 bini geçti. ABD Başkanı Donald Trump ülkesinde ölü sayısının 65 bine ulaşabileceğini söyledi
 18 Nisan 2020 13:02
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 250 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 154 bin 311 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 574 bin 386 kişi iyileşti.

ABD EN FAZLA VAKA VE ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ülkede 706 bin 779 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 37 bin 79 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ile 65 bine düştüğünü açıkladı.

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ile 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ile 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz" dedi.

Bazı eyalet valilerinin de çok iyi iş çıkardığını kaydeden Trump, "Salgının artışının bittiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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