1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 'kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar' yarışması başladı

Eğitim-Bir-Sen, kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar yarışması düzenliyor. Yarışma sonunda birinci olana 10 bin TL ödül verilecek. Başvurular 10 Temmuz'da sona erecek
 18 Nisan 2020 13:26
Yazdır
Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 'kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar' yarışması başladı

Eğitim-Bir-Sen, kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar yarışması düzenliyor. Yarışma sonunda birinci olana 10 bin TL ödül verilecek. Başvurular 10 Temmuz'da sona erecek.

Eğitim-Bir-Sen'den yarışmaya ilişkin yapılan açıklama

Sendikamızın kuruluşundan itibaren çeyrek asrı aşan hak, emek ve özgürlük mücadelesinde bedeller ödendi, gözyaşları döküldü, kıt imkanlarla büyük mesafeler katedildi. Kurucu liderlerimiz başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir tarafında dava bilinciyle hareket eden öncülerimiz var olmanın, büyümenin destanını yazdılar.

Gözyaşıyla, el ve gönül birliğiyle ortaya çıkan bu destanın sadece dillerde hatıra olarak kalmaması, geçmişte bir anı olmanın ötesine geçebilmesi, genç kuşaklara bir müktesebat olarak aktarılabilmesi için 'bismillah' diyeceğiz, hep birlikte geçmişte yazdığımız destanı bu sefer geleceğimiz için yazacağız.

Sendikamızın bugünlere gelmesinde emeği bulunan başkanlarımızın, temsilcilerimizin ve üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinin yeni sendikacı kuşaklara aktarılması amacıyla sendikacılık ve sendikal mücadele anılarının kaleme alınması ve kitaplaştırılması suretiyle düzenlediğimiz "Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması" başladı.

Yarışma, görev süresi sona ermiş veya halen görevde bulunan bütün genel merkez, şube, temsilcilik yöneticileri, işyeri temsilcileri ile emekli olan veya halen üye olan bütün üyelere açıktır.

Son başvuru, www.ebshatirayarismasi.org adresinde yayınlanan başvuru formu üzerinden 10 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Eserlerin incelemesi, elemeleri yapacak ve ödüle layık görülen eserleri belirleyecek olan jüri tarafından yapılacak.

Ödüle layık görülen eserler www.ebshatirayarismasi.org adresinden duyurulacak. Yarışma sonucunda, birincilik, ikincilik, üçüncülük dereceleri ile "Mehmet Akif İnan Özel Ödülü" ve "Erol Battal Özel Ödülü" verilecek.

Dereceye giremeyen ancak jüri tarafından edebi, sendikal, teknik ve sanatsal açıdan amaca uygunluğu bakımından kıymetli bulunan eserler telif bedeli ödenerek yayınlanacak kitaba dahil edilecek. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

Kurucu, üye, işyeri temsilcisi, şube başkanı, yönetim kurulu üyesi gibi, hangi kademede olursa olsun geçmişte sendikamıza verilen emekleri, hasredilen zamanları, hatıraları bu yarışmayla genç sendikacılara kazandırmayı amaçlıyoruz.

'Geçmişteki emeğimiz, geleceğimizin istikametidir' diyerek, sizleri tecrübe, anı ve birikiminizle Eğitim-Bir-Sen'in kurumsal işleyişine katkıda bulunmaya, Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması'na katılmaya davet ediyoruz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayseri Barosu: 23 Nisan'da İstiklal Marşı minarelerden okunsun
17 Nisan 2020 10:22		 Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın
16 Nisan 2020 14:07
'Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın' talebi
16 Nisan 2020 10:27		 'Tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun'
15 Nisan 2020 12:12
Kızılay: Yardım operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık
15 Nisan 2020 12:05		 'Hafta sonu bakkallar açık olsun' talebi
15 Nisan 2020 09:55
İHH'dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
14 Nisan 2020 15:58		 'Tüm eczacılara koronavirüs testi yapılsın' çağrısı
14 Nisan 2020 11:16
THK'den uçak satışı açıklaması
13 Nisan 2020 16:13		 Türk Eczacıları Birliği'nden 'ücretsiz maske' açıklaması
13 Nisan 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:14 - Şentop'tan İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirme14:09 - Sivaslı öğretmen sokağa çıkamayan yaşlılar için ney üflüyor14:06 - Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı13:59 - 'EBA'nın canlı sınıflarında ilk hafta 150 bin ders yapıldı'13:58 - Gaziantep'te yaşlı adamın koyunlarını jandarma kırktı13:54 - Klimalar virüsü yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı13:52 - Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan13:42 - Alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı13:39 - Dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret eden 2 kişiye gözaltı13:36 - Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
13:36 - Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:32 - Dikine gidiş durdu... Hasta sayıları stabilleşti13:26 - Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 'kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar' yarışması başladı13:08 - 21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?13:02 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 250 bini geçti13:01 - 'En önemli davranışımız, sabır, metanet ve umut olacak'13:00 - Nikah masasından gelinliğiyle hastanedeki arkadaşlarına koştu12:57 - Erzincan'da 'internet polikliniği' hizmeti dönemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Yoğun bakımda büyük düşüş
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
Pazar günü bile telafi olabilir
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
Hastanede tedavi görürken, oğluyla virüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
gamze pala 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
soğuk su 2
corona virüs vaka sayısı 2
komutanların efsane sözleri 2
marketlerde luppo'nun kalmaması 1
mem.net sözlük cafe 3
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam