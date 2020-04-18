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Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 18 Nisan 2020 13:36
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Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tozlu köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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