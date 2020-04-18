Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|18 Nisan 2020 13:36
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Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tozlu köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
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