Dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret eden 2 kişiye gözaltı
|18 Nisan 2020 13:39
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İstanbul'da, sosyal medya üzerinden, dini ve tarihi değerler ile devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs 2019'da Sultan Abdülhamit Türbesi'nde dini ve tarihi değerlere hakaret içerikli video çekerek paylaşan Şaban G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Üsküdar'da bir evde ikamet ettiği belirlenen şüpheliyi gözaltına almak içinin harekete geçen ekipler, evden çıktığı sırada Şaban G.'yi ve beraberindeki İrfan D.'yi gözaltına aldı.
İncelenmek üzere şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital malzemelerine el konuldu.
Yapılan incelemelerde, iki zanlının da sosyal medya hesapları üzerinden dini ve tarihi değerler ile Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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