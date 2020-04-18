Alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN ERCÜMENT OVALI'YA TEPKİ Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın 'Dornaz Alfa' ilacı olduğunu ve ilacın oldukça etkili olduğu açıklamasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ilk yorum geldi. Prof. Dr. Azap ilaçla ilgili olarak "Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor." dedi.