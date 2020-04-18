Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan
Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
|18 Nisan 2020 13:52
|Yazdır
Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinin yanı sıra Sivas ile ulaşımın sağlandığı Giresun-Şebinkarahisar kara yolunun Tamdere mevkisinde heyelan oldu.
Karayolları ekipleri, bir bölümü çöken yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapattı. Yol, alınan önlemlerin ardından kısa süre sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.
Öte yandan, heyelan nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu Tamdere ve Eğribel mevkisi ile Eğribel Tüneli'nde enerji kesintisi meydana geldi.
Kesintinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sivaslı öğretmen sokağa çıkamayan yaşlılar için ney üflüyor
18 Nisan 2020 14:09
|Klimalar virüsü yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı
18 Nisan 2020 13:54
|Dikine gidiş durdu... Hasta sayıları stabilleşti
18 Nisan 2020 13:32
|'En önemli davranışımız, sabır, metanet ve umut olacak'
18 Nisan 2020 13:01
|Nikah masasından gelinliğiyle hastanedeki arkadaşlarına koştu
18 Nisan 2020 13:00
|Sağlıkçı anne ile polis babanın 10 yaşındaki kızına doğum günü sürprizi
18 Nisan 2020 12:40
|Okan Bayülgen: Linç kültürü rezil olmayı unutturdu
18 Nisan 2020 12:12
|Boşanmış ebeveynler çocukları için muafiyet istiyor
18 Nisan 2020 11:50
|'Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir'
18 Nisan 2020 11:20
|Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışçısı oldu
18 Nisan 2020 11:05