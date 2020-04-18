Klimalar virüsü yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, klimaların koronavirüsün yayılmasına olan etkisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
|18 Nisan 2020 13:54
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Bilim Kurulu üyesi Kara, Twitter hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli.
Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.
Klimalar COVID-19 için risk mi?Ates Kara (@AtesAtesKara) April 18, 2020
Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır
Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım pic.twitter.com/56f6TPSiaU
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