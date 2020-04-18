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Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü, 2 kişi yaralandı
|18 Nisan 2020 14:06
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kavaklı Mahallesi'nde evde alkol alan İbrahim Övez (48), Uğurcan K, E.E, M.A, R.Ş, R.K, F.K, R.M. ve D.S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Uğurcan K'nin evde pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu Övez, vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti.
Yaralanan R.K. ve F.K, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Uğurcan K. ile diğer şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.
Zanlılara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
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