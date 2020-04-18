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İmamoğlu'nu tehdit eden zanlının 11 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu'nun, müşteki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi
 18 Nisan 2020 14:16
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İmamoğlu'nu tehdit eden zanlının 11 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, gönderdiği elektronik postalarla "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu'nun 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

Sanık Tuna Görgünoğlu, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu "müşteki", Tuna Görgünoğlu ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 27 Mart'ta müşteki İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderilmesine dair yapılan şikayet üzerine soruşturmanın başlatıldığı, akabinde İstanbul Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan tahkikat sonucunda sanığın kimliği ve kullandığı e-mail adresinin tespit edildiği belirtildi.

Tuna Görgünoğlu'nun, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtlarında adresinde başka birinin oturduğu, akabinde sanık hakkında yakalama kararı ile arama ve el koyma kararlarının da çıkarıldığı anlatılan iddianamede, yakalama kararına istinaden sanığın Ankara'da yakalandığı ve ele geçirilen dijital materyallerin de incelendiği kaydedildi.

Sanık Görgünoğlu'nun, 27 Mart ve 3 Nisan tarihinde müştekiye gönderdiği elektronik posta içeriklerine yer verilen iddianamede, sanığın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlarda, İmamoğlu'na karşı hakaret ve tehdit eylemini sürdürdüğü vurgulandı.

İddianamede yer verilen sanık Görgünoğlu ifadesinde, 2018 yılında memurluktan istifa ettikten sonra CHP'ye üye olduğunu belirterek, maille ilgili şunları anlattı:

"Sosyal medya hesapları ve mail hesabı bana aittir. Müşteki İmamoğlu'nu daha önceden tanımıyordum, kamuoyuna tanıtılınca tanıdım. Müşteki İmamoğlu'na bizatihi ben mail gönderdim. İmamoğlu'nu, CHP'ye yakışmadığını, belediye başkanı olmasının hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye zararlı olacağını düşündüğüm için yaklaşık 1 yıldır eleştirmekteyim. Bu eleştirilerimi CHP Genel Merkezi'ne de gönderdim ancak bu eleştirilerim hiçbir şekilde ciddiye alınmadığı için İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla müştekinin mailine gönderdim. Bu mailin gönderilmesi tamamen kendi inisiyatifimledir. İmamoğlu'na FETÖ'cü olarak hitap etmemdeki dayanak internet ortamında açık kaynaklarda kendisi hakkında edinmiş olduğum bilgilerden dolayıdır."

Yapılan soruşturma kapsamında, sanık Tuna Görgünoğlu'nun, müştekiye hitaben ısrarlı ve zincirleme şekilde hakaret ve tehdit içerikli sözleri yazdığının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporu ve sanığın ikrarlı savunması ile tespit edildiği belirtilen iddianamede, tutuklu sanık Görgünoğlu'nun, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret" ve "imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Anadolu Ajansı
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