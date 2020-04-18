Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
|18 Nisan 2020 14:29
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bartın'da bir köy ile 3 bina karantinaya alındı
18 Nisan 2020 14:32
|Aranan hükümlü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı
18 Nisan 2020 14:27
|Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
18 Nisan 2020 14:06
|Alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
18 Nisan 2020 13:42
|Dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret eden 2 kişiye gözaltı
18 Nisan 2020 13:39
|Antalya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
18 Nisan 2020 12:50
|Hatay'da ormanlık alanda insan kemikleri bulundu
18 Nisan 2020 12:28
|Afyonkarahisar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
18 Nisan 2020 10:42
|Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
18 Nisan 2020 10:15
|Alarm çaldı, polisler bankanın içinde yakaladı
18 Nisan 2020 08:51