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Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
 18 Nisan 2020 14:29
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Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Camal Şahin'in kullandığı traktör, kırsal Sakaltutan Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı
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