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İstanbul'da sağlıkçılardan 'evde kal' şarkısı

Beykoz Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını "Evde Kal" şeklinde yorumlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu
 18 Nisan 2020 14:33
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İstanbul'da sağlıkçılardan 'evde kal' şarkısı

Beykoz Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları, sanatçı Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını "Evde Kal" şeklinde yorumlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Beykoz Devlet Hastanesi sağlık personelleri, vatandaşlara müzikle seslenerek evde kalma çağrısı yaptı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından videoya ilişkin yapılan paylaşımda, "Beykoz Devlet Hastanesi sağlık personelimiz sağlığınız için evde kalmanız gerektiğini güzel bir video ile anlatmak istediler. Siz de onların sesine kulak verin ve hem kendi sağlığınız hem de sevdiklerinizin sağlığı için evinizde kalın." ifadeleri kullandı.

Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısının "Evde Kal" şeklinde uyarlandığı şarkının sözlerinde, "Korona dünyaya yayılıyor, hijyen buna savaş açıyor. Sağlıkçılar mücadele ediyor. Sokağa çıkma bize destek ol." sözleri dikkati çekiyor.

Koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli şarkıyı seslendirirken çektikleri video ile farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı
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